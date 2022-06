Quatro adolescentes com idades entre 12 e 15 são apreendidos após furtar Centro de Convivência da 3ª Idade em Guaçuí

Por Redação - Redação 353

Na noite desta sexta-feira (3), quatro adolescentes – 12, 13, 14 e 15 anos de idade – foram apreendidos pela Polícia Militar do 3º Batalhão, após furtar um Centro de Convivência da 3ª Idade localizado no bairro Quincas Machado, em Guaçuí.

O crime aconteceu por volta das 22h20. Os menores entraram no salão e saíram com alguns objetos. Uma testemunha informou que um dos meninos estava vestido com o uniforme de um dos colégios do município.

Buscas foram realizadas e os adolescentes foram encontrados no bairro Vale do Sol. Eles confessaram o crime, informando ainda, que tiveram acesso pela grade do campo.

Com os menores foi recuperado um violão, halteres, tornozeleiras, caixas de lápis de cor, tesouras, canetas, tinta guache escolar, pistola de cola quente, grampeador, calculadora e um copo plástico de academia.

Diante do flagrante, todos foram encaminhados a 6ª Delegacia Regional de Alegre, acompanhados dos responsáveis.

