Procon de Cachoeiro de Itapemirim orienta sobre sistema de cashback

Por Redação - Redação 38

Advertisement

Advertisement

É cada vez mais comum que estabelecimentos comerciais utilizem a prática do cashback, termo em inglês que, na tradução literal, significa “dinheiro de volta”.

Continua depois da publicidade

Trata-se de um modelo de pagamento que devolve parte do valor pago em produtos e serviços ao consumidor. Ao efetuar uma compra, o usuário recebe parte do valor investido, que pode ser resgatado e transferido para a conta-corrente.

“O cashback funciona como se fosse um desconto invertido, em que o consumidor faz um cadastro para conseguir esse benefício, e embora pareça algo extremamente prático, algumas empresas estabelecem um valor mínimo para resgate de parte do dinheiro pago pelo produto”, explicou o coordenador executivo do Procon de Cachoeiro de Itapemirim, Fabiano Pimentel.

Segundo Pimentel, é preciso cuidado para que o modelo do cashback não influencie o consumidor a comprar compulsivamente. “É preciso que haja um consumo consciente”, finalizou.

Continua depois da publicidade

De acordo com o Procon, é comum os consumidores serem atraídos por um preço promocional, mas são surpreendidos, na hora do pagamento, pela informação de que a promoção contempla apenas consumidores que optarem por formas de pagamento específicas.Desse modo, o preço verdadeiro do produto não é devidamente informado, induzindo o consumidor ao erro. Caso o fornecedor deseje veicular as vantagens econômicas ou realizar promoções para determinadas formas de pagamento, pode fazê-lo, sem esconder, entretanto, o real valor do produto.

A informação sobre o preço dos itens é um direito básico do consumidor, de origem constitucional, previsto no artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor.

Fale com o Procon

Para mais esclarecimentos, os consumidores podem entrar em contato com o Procon de Cachoeiro, por meio do telefone (28) 3155-5362 ou procurar atendimento presencial, na Rua Bernardo Horta, 204, Guandu. O horário de funcionamento é das 12h às 17h.

Advertisement

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].