Procissão marítima reunirá dezenas de embarcações em Anchieta na próxima quarta (29)

Na próxima quarta-feira (29), Dia de São Pedro, é feriado em Anchieta. Nesse dia é realizada por parte dos moradores uma grandiosa procissão marítima. A previsão para este ano, após dois anos sem promover por conta da pandemia, é que cerca de 40 embarcações participem do evento religioso que terá início às 15h30 no Porto de Cima, próximo à Colonia de Pesca.

Conforme os organizadores, os barcos são enfeitados antes da partida ao mar com bandeirolas, flores e outros apetrechos confeccionados artesanalmente pelas famílias dos pescadores.

O percurso marítimo reúne centenas de pessoas. A tradição do mar continua em terra firme com a chegada das embarcações ao porto, onde se inicia uma procissão a pé com a imagem do santo, considerado o padroeiro dos pescadores. Na sequência os devotos chegam até a igreja São Pedro, no centro da cidade, onde é realizada uma missa campal na praça que leva o nome do santo.

De acordo com o secretário de Pesca e Aquicultura, Júlio César Santana, a procissão tem autorização da Marinha e é coordenada pela pasta, que recebe as inscrições dos participantes. A Associação dos Armadores, Maricultores e Pescadores de Anchieta (Ampa) ajuda na organização.

Segundo o servidor Antônio Carlos Cavalcanti de Souza, gerente operacional de Desenvolvimento da Pesca, a procissão marítima é realizada há décadas em Anchieta, mas foi por volta de 1984 que ganhou mais adeptos e se tornou um evento grandioso abraçado por toda comunidade.

A Festa de São Pedro começa no domingo, dia 26, e segue até 03 de julho com atividades religiosas e culturais e shows musicais.

