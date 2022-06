Previsão de chuva e frio em todas as regiões do Estado; confira como fica o tempo neste sábado (4)

Por Redação - Redação 108

A previsão para este sábado (4) é de tempo instável no Espírito Santo, em função do avanço da frente fria pelo Estado. Há chance de chuva em alguns momentos do dia em todas as regiões, sendo menos frequente nas cidades próximas à divisa com Minas Gerais. O vento sopra com até moderada intensidade por todo o litoral, sendo esperadas algumas rajadas entre o litoral sul e o metropolitano. As temperaturas máximas têm declínio acentuado em todas as regiões.

Como fica o tempo neste sábado

Na Grande Vitória, variação de nuvens e previsão de chuva em alguns momentos. Vento moderado no litoral, podendo ocorrer algumas rajadas. Temperatura mínima de 19°C e máxima de 26°C. Vitória: mínima de 19°C e máxima de 25°C.

Na Região Sul, variação de nuvens e previsão de chuva em alguns momentos. Vento moderado no litoral, podendo ocorrer algumas rajadas. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 19°C e máxima de 24°C. Nas áreas altas: mínima de 14°C e máxima de 21°C.

Na Região Serrana, variação de nuvens e previsão de chuva em alguns momentos. Nas áreas menos elevadas: temperaturas ficam entre 17°C e 25°C. Nas áreas altas: variação entre 12°C e 23°C.

Na Região Norte, variação de nuvens e previsão de chuva em alguns momentos. Mínima de 18°C e máxima de 27°C.

Na Região Noroeste, variação de nuvens e previsão de chuva fraca em alguns momentos. Nas áreas menos elevadas: mínima de 19°C e máxima de 27°C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 18°C e máxima de 26°C.

Na Região Nordeste, variação de nuvens e previsão de chuva em alguns momentos. Vento moderado no litoral. Temperatura ficam entre 22°C e 28°C.

