Preparados para o Botecão? Evento terá 10 horas de duração e venda de petiscos a R$ 20

Por Redação - Redação 14

Advertisement

Advertisement

A contagem regressiva para o Botecão já começou e a preparação está na fase final. O evento será realizado no próximo sábado (11), no parque de exposições de Cachoeiro de Itapemirim, e contará com três super shows: Alexandre Pires, ArtSamba e Samba e Quintal, que prometem animar o público durante as 10 horas previstas de festa.

Continua depois da publicidade

Alexandre Pires desembarca em Cachoeiro de Itapemirim e apresenta o show ‘Baile do Nêgo Véio’, que tem três horas de duração e será repleto de hits que vão pagode, axé, rock, forró até o pop, com clássicos dos anos 90, que marcaram gerações.

E tem mais! O Botecão contará com uma mega estrutura com 1.000 cadeiras na praça de alimentação, e a participação dos 14 bares, que apresentarão os petiscos que disputam o título de melhor do Festival Roda de Boteco de Cachoeiro. Os pratos serão vendidos a preço único de R$ 20, além da cerveja super gelada.

O evento vai revelar também o melhor garçom da temporada. Participam da disputa: Boteco do Caranguejo, Boteco Mister Pig, Cervejiiinha, Conveniência S/A, Eco Bar, Ilha Pub, Imperium Churrascaria, Katatas, Moustache, Panela de Barro Comidas Brasileiras, Panela de Barro Retrô, Pedroni’s Bar, Reserva do Gerente e Varandinha Gourmet.

Continua depois da publicidade

E, para dar início às comemorações do Dia dos Namorados, já que o evento acontece na véspera, o Botecão é uma excelente opção para os casais apaixonados, que terão surpresas durante a noite.

Os ingressos estão sendo vendidos no 3° lote, no valor de R$ 85, e estão disponíveis no Blueticket e no ponto de vendas da Chilli Beans Cachoeiro.

Serviço

Venda online: https://site.blueticket.com.br/evento/30102

Advertisement

Continua depois da publicidade

Cachoeiro: Chilli Beans – SEM TAXAS. R. Cap. Deslandes, 30 – Centro, Cachoeiro de Itapemirim – ES.

Valor: R$ 85 (3º lote)

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].