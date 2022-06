Prefeitura de Cachoeiro faz entrega da Praça no bairro Zumbi na próxima quarta (8)

Por Redação - Redação 13

A Prefeitura de Cachoeiro realizará, na próxima quarta-feira (8), às 16h, a entrega de uma nova praça aos moradores do bairro Zumbi.

Localizada na rua Edith Santana Machado, em frente à Escola Municipal “Idalina Cunha Moraes”, o espaço, antes um terreno sem uso, foi transformado em um ambiente de socialização para moradores de todas as idades, com bancos de concreto, alambrado e pintura lúdica. Além disso, também será realizada a instalação de brinquedos.

O objetivo é oferecer mais uma opção de lazer e confraternização social aos moradores da região que, em 2021, foram contemplados com a reforma da quadra de areia localizada na rua Sargento Valdemir Simões e, 2020, com a reforma da quadra poliesportiva “Luiz Carlos Lovatti”.

A obra, realizada com recursos próprios do município, foi executada pela Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços (Semmat), em parceria com a Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida (Semesp).

Praça também entregue em Conduru

No fim do último mês de maio, a Prefeitura de Cachoeiro realizou a entrega da reforma da praça do distrito de Conduru, que recebeu diversas melhorias em pavimentação e na acessibilidade; com construção de rampas, instalação de piso tátil, iluminação com LED e avarandados voltados para a rodovia ES-166.

A praça também recebeu tratamento paisagístico, com plantio de novas árvores e conservação das já existentes. Para as crianças, foram instalados brinquedos, como uma casinha de madeira, com balanços e escorregador.

Melhorias em outros espaços

Outros espaços de lazer e convivência que estão recebendo melhorias são a quadra e a praça localizadas na rua Basílio Pimenta, no bairro Basileia. No bairro Otton Marins, os brinquedos da pracinha do Rotary estão sendo recuperados.

