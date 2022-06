Prefeitura de Cachoeiro abre inscrições para a 42ª Corrida de São Pedro

Por Redação - Redação 65

Advertisement

Advertisement

A Corrida de São Pedro está de volta. Para celebrar o retorno de uma das principais tradições do município, a Prefeitura de Cachoeiro realizou, nessa terça-feira (7), a cerimônia de lançamento da 42ª edição da prova, no Perim Center.

Continua depois da publicidade

Quem compareceu ao evento teve a oportunidade de garantir sua vaga. Foram liberadas, especialmente para a ocasião, 300 inscrições para o público presente, sendo 200 para a prova dos adultos, que será realizada em 26 de junho, e 100 para a corrida kids, marcada para 25 de junho.

As inscrições gerais foram abertas, oficialmente, na manhã desta quarta-feira (8), pelo aplicativo Nosso Esporte Cachoeiro. Depois de baixar o app, basta entrar na aba “inscrição em eventos” e procurar pela corrida. Ao todo, são mil vagas para adultos e 400 para as crianças.

No lançamento, uma das primeiras a garantir vaga foi Fátima Navarro que, comentou a importância da corrida e a satisfação de poder participar novamente.

Continua depois da publicidade

“Eu tenho certeza de que será uma prova fantástica. Eu participo da Corrida de São Pedro há 10 anos e estava com muita saudade. É uma das melhores corridas do Espírito Santo e vamos fazer uma festa muito legal”, expressou.

Outro que garantiu sua inscrição foi Eduardo Sartório. Ele estava acompanhado de seu filho, o pequeno Davi, que também vai competir na Corrida Kids.

“Depois da pandemia, correr a São Pedro dá um sentimento de liberdade. É muito bom voltar a participar desse que é um dos melhores eventos da cidade”, ressaltou.

Advertisement

Continua depois da publicidade

“É a segunda vez que vou participar e espero chegar em primeiro”, disse Davi.

No evento, a Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida (Semesp) apresentou informações gerais sobre a corrida. A prova dos adultos será realizada às 7h, com percursos de 5km e de 10km, que terão largada e chegada na Praça de Fátima, na avenida Beira Rio. A prova kids será às 15h, também na Praça.

O secretário municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida, Ramon Silveira, expressou a alegria da retomada da competição e agradeceu a todos os envolvidos. “Esta é uma das principais atividades de comemoração pelo Dia de Cachoeiro e não poderíamos estar mais felizes em poder realizá-la novamente. As ruas de nossa cidade merecem essa festa, que será linda, tenho certeza”, salientou.

A competição terá premiação total de R$ 20 mil para os melhores colocados. Deste valor, R$ 10 mil serão divididos apenas aos competidores que morem em Cachoeiro e chegarem nas melhores colocações.

Dessa forma, na categoria dos corredores cachoeirenses serão premiados os atletas da 1ª à 5ª colocação, com valores de R$ 1 mil a R$ 200, para a distância de 10km, e de R$ 600 a R$ 200 par os que competirem na corrida de 5km.

Os competidores da categoria geral também serão contemplados com os mesmos valores, de acordo com as respectivas distâncias.

“O esporte em Cachoeiro tem se tornado cada vez mais importante. Nós vemos, pelas ruas da nossa cidade, pessoas se exercitando, nossas praças e quadras com atividades esportivas, e isso enche nosso coração de alegria. Certamente, estávamos com muita saudade da tradicional Corrida de São Pedro, que é um dos marcos da Festa de Cachoeiro e uma das corridas mais importantes do estado. Tenho certeza de que esta 42ª edição terá um gostinho especial de recomeço e desejo uma excelente competição a todos”, afirmou o prefeito Victor Coelho, durante o lançamento.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].