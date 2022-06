Prato em homenagem a São José de Anchieta será lançado nesta terça-feira (07) no pátio do Santuário Nacional

Por Redação - Redação 12

A Escola Família de Turismo do Mepes (Eftur) realiza nesta terça-feira (07) a apresentação do prato Pajé Guaçu, em homenagem a São José de Anchieta. O lançamento irá ocorrer às 20h30min, no pátio do Santuário Nacional de São José de Anchieta, durante programação da festa.

O prato, criado pela chef Silvana Cordeiro, leva ingredientes comuns e disponíveis no passado, como o peixe xaréu, aipim, banana terra, aroeira, couve e palmito. O xaréu ou xaréu roncador é um peixe robusto abundante no litoral brasileiro, preferindo as águas próximas dos recifes. Os demais ingredientes eram nativos ou trazidos de outras regiões e cultivados na época pelos moradores de Rerigtiba, hoje Anchieta.

Segundo a doutora Maria José dos Santos Cunha e o historiador Ivan Petri, São José de Anchieta era chamado pelos nativos de o grande pai, grande Pajé, pois era conhecido pelas suas habilidades milagrosas do domínio da pesca, também era grande conhecedor de como plantar e colher diversos ingredientes utilizados na época.

A Festa Nacional de São José de Anchieta acontece até o próximo domingo (11) com programação religiosa, cultural e shows musicais.

