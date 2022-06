Polícia descobre motivação para assassinato de mulher em Conceição do Castelo

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 124

O homem apontado pela polícia como o assassino de Maria da Penha Soares, 54 anos, morta a facadas no mês passado em Conceição do Castelo, segundo as investigações da Polícia Civil, matou a dona de casa com quem se relacionava há alguns meses depois de ela descobrir um novo relacionamento dele, com uma conhecida.

De acordo com o delegado Carlos Henrique, titular da Delegacia do município, após descobrir que o suspeito estava se relacionando com ela e com a outra mulher, Maria da Penha começou a pressioná-lo e disse a ele que teria de decidir com quem ficaria.

No entanto, com a demora do então namorado em tomar a decisão, a vítima disse que contaria para a outra mulher que, na verdade, ele estava se relacionando com as duas ao mesmo tempo.

No dia do crime, eles discutiram por esse motivo e o acusado desferiu facadas na região do pescoço da mulher. Segundo a perícia, a violência foi tanta, que o homem só parou de esfaqueá-la quando o objeto quebrou.

Após o crime, ele fugiu da casa da vítima apenas de cueca. De acordo com a Polícia Civil, ele é investigado por outros dois homicídios ocorridos na Bahia e no Rio de Janeiro. O assassino foi preso na última quinta-feira (2), em Marobá, balneário de Presidente Kennedy.

