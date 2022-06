Polícia Civil identifica suspeito e recupera 49 botijas de gás furtadas no ES

Por Redação - Redação 17

Policiais civis da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra o Transporte de Cargas (DRCCTP) recuperaram 49 botijas durante operação realizada na última sexta-feira (10), no bairro Vales dos Reis, em Cariacica. As botijas de gás estão avaliadas em R$ 5.200,00 e foram furtadas na quinta-feira (09), de um depósito de gás localizado no bairro Areinha, em Viana, por um homem de 38 anos.

Os policiais identificaram o suspeito do furto por meio dos trabalhos de investigação. Ao observarem o circuito de imagem do depósito de gás, a equipe de policiais da DRCCTP viu o veículo Gol branco que foi utilizado para transportar as botijas de gás. O carro estava em nome do suspeito, um homem de 38 anos. De posse dessas informações, os policiais se dirigiram até uma distribuidora de gás, em Cariacica, onde o suspeito trabalha como funcionário.

“No local, o suspeito foi identificado e confessou a prática do furto, dizendo que furtou sozinho as botijas durante a madrugada, efetuando várias corridas da casa dele até o depósito onde estavam armazenadas as botijas. O indivíduo levou os policiais até a residência, onde foi apreendido todo o material furtado e devolvido ao dono da empresa”, informou o delegado Brenno Andrade, titular da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra o Transporte de Cargas.

De acordo com as investigações, no dia do furto, o suspeito arrebentou o cadeado de uma igreja que fica localizada atrás da empresa de gás e divide o muro com o depósito da empresa. Ele entrou com o veículo Gol branco no pátio da igreja, depois utilizou uma escada para pular o muro e, com o auxílio de uma corda, passou as botijas para o outro lado do muro e colocou-as no carro dele, repetindo esse processo várias vezes até levar todas as botijas.

O suspeito foi conduzido à delegacia onde foi ouvido e liberado, já que não estava em flagrante delito. Ele será indiciado pelo crime de furto qualificado.

