Pestalozzi de Vargem Alta pede ajuda para desenvolver projeto voltado para a pessoa com deficiência

A Associação Pestalozzi de Vargem Alta está concorrendo a um edital para conseguir recursos para execução de projeto de Desenvolvimento da Pessoa com Deficiência do município. O objetivo é montar uma sala para atividades de fisioterapia, fonoaudiologia e psicologia, voltadas para os usuários da Pestalozzi. O custo do projeto é de R$ 102.526,25.

Para ajudar, basta votar no projeto da Pestalozzi de Vargem Alta. Para isso, é só entrar na plataforma (https://edital.feliperigoni.com/), fazer o cadastro, preencher todos os campos, verificar o e-mail e escolher o projeto de Vargem Alta.

O projeto é uma cooperação técnica e financeira para a manutenção da oferta do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, através do material permanente para atendimento pela equipe de referência, visando à melhoria da qualidade do atendimento prestado às pessoas com deficiência. Garantir atendimento, de habilitação e reabilitação, de forma continuada, promovendo assim a inclusão social e comunitária das pessoas com deficiências ou mobilidade reduzida, fortalecendo os vínculos familiares, com vistas à garantia aos seus direitos fundamentais. Trará mudanças na vida dos atendidos e de toda a comunidade que for beneficiada.

Se conseguir o recurso, o projeto atenderá mais de 100 usuários com deficiência na faixa etária de 04 a 69 anos, nas oficinas do Serviço de Convivência e de Fortalecimento de Vínculos, as pessoas com deficiência que têm impedimentos em longo prazo de natureza física, intelectual, mental ou sensorial, com transtornos globais do desenvolvimento, com quadro de alterações no desenvolvimento neuropsicomotor, comprometimento nas relações sociais, na comunicação e estereotipias motoras, com autismo clássico, síndrome de Asperger, síndrome de Rett, transtorno desintegrativo da infância (psicoses) e transtornos invasivos sem outra especificação, visando ampliar com esse projeto, para o atendimento de pessoas de baixa renda da comunidade.

