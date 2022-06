Pessoas com câncer devem redobrar os cuidados com doenças respiratórias no inverno

Por Redação - Redação 5

O inverno só começa oficialmente no próximo dia 21 de junho, mas as últimas semanas foram marcadas por baixas temperaturas, o que aumenta o risco de infecções respiratórias, principalmente para pessoas em tratamento de câncer.

Isso acontece porque pacientes oncológicos costumam ter uma queda na imunidade, conforme explica a médica radioterapeuta Anne Karina Kiister Leon, do Instituto de Radioterapia Vitória (IRV).

“De uma maneira geral, os pacientes oncológicos estão com a imunidade mais baixa. Com a queda de temperatura, há uma propensão maior às infecções de vias aéreas. Com isso, eles correm mais risco de ficar gripados, de pegar alguma doença viral”, afirma a especialista.

A orientação é estar sempre agasalhado, evitar locais fechados e com aglomerações, não ter contato com quem está gripado ou resfriado, usar máscara em áreas com muitas pessoas e manter as vacinas em dia.

“São medidas que já existem por conta da Covid-19. Durante o isolamento, foi possível perceber que houve uma queda dessas infecções. Agora, com as pessoas saindo mais de casa, essas doenças ficaram mais aparentes”, disse.

Anne Kiister explica que consumir bebidas quentes nos dias mais frios é válido, desde que não haja contra-indicação por causa dos remédios que a pessoa em tratamento já utiliza.

“É importante uma avaliação do nutricionista, do oncologista, do radioterapeuta. Normalmente, indicamos chás de erva-doce, camomila e cidreira, capuccino, chocolate quente, mas cada caso é um caso”, afirma a médica.

Vacinas em dia

A especialista recomenda manter a vacinação em dia, e não tomar apenas a vacina da Covid-19.

“O paciente deve manter as vacinas em dia, como a pneumocócica conjugada 13 valente, que evita a pneumonia; e os imunizantes contra Influenza e Covid-19. Antes de começar o tratamento contra o câncer, a pessoa já faz o esquema vacinal porque a imunidade tende a cair, principalmente no outono e inverno”, destaca.

Hidratação

Outra orientação da médica para este período mais frio é não se descuidar da hidratação.

“Com a temperatura mais baixa, muitas pessoas se esquecem de tomar água. É importante manter a hidratação, principalmente os pacientes idosos, que têm risco de desidratar mais rapidamente”, pontua.

Evite doenças típicas de inverno

• Beba água e outros líquidos para manter o corpo hidratado.

• Evite locais com aglomerações ou fechados nos dias mais frios.

• Fique longe de pessoas gripadas ou resfriadas. Se for necessário, não dispense a máscara.

• Use roupas quentes e aqueça extremidades do corpo, como mãos e pés, com luvas e meias.

• Bebidas quentes são bem-vindas, mas consulte seu médico para saber se você pode consumi-las.

• Mantenha seu esquema vacinal em dia.

Fonte: Anne Kiister, médica radioterapeuta do IRV

