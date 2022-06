Partida entre Estrela e Pinheiros pela Copa Espírito Santo é alterada para sábado (18)

Por Redação - Redação 26

O torcedor alvinegro já tem compromisso para o fim de semana. A data do jogo da sexta rodada da Copa Espírito entre Estrela e Pinheiros foi alterada para sábado (18), às 15h, no Sumaré.

A princípio a partida seria realizada na segunda-feira (20), às 20h, no Sumaré, mas visando maior tempo para descanso e preparação para última rodada da competição, a data foi alterada.

Atualmente, o Gigante do Sul está na segunda colocação do grupo B, com 12 pontos e 100% de aproveitamento. Em quatro jogos, o alvinegro venceu todas as partidas. Caso vença o próximo desafio contra o Pinheiros, em casa, o Estrela volta a liderança do grupo.

Os ingressos serão vendidos apenas na hora do jogo, no Sumaré, nos valores de R$ 40 inteira e R$ 20 meia.

Tem direito a meia entrada idosos, estudantes, doadores de sangue, professores da rede pública, clientes Unimed e Plural Saúde, cooperados Sicoob Credirochas, sócio torcedor bronze, torcedor com camisa nas cores do Estrela e doador de 1 kg de alimento. Importante ressaltar que crianças até 12 anos não pagam.

