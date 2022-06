Participação capixaba em feira nacional de eventos é positiva

Por Redação - Redação 6

A Secretaria de Turismo (Setur) avaliou com positiva a participação do destino Espírito Santo na 20ª edição da maior feira da indústria de eventos do País, a Feira EBS, realizada nesta semana, em São Paulo. Após os atendimentos tanto no estande quanto na rodada de negócios, as equipes da Setur e do Espírito Santo Convention & Visitors Bureau retornaram ao Estado com várias possibilidades de eventos a serem realizados a partir de 2023.

“A participação capixaba nesta feira, que reúne empresas de todas as partes do País em busca de locais para a realização dos mais diversos eventos, foi bastante positiva, possibilitando divulgar o Estado, a infraestrutura e nosso diversificado setor de comércio e serviços. Esses são atributos que tornam o Espírito Santo um local ideal para a realização de eventos”, pontuou o secretário de Estado de Turismo, Fernando Rocha.

A Feira da Indústria dos Eventos Corporativos, Incentivos, Congressos, Feiras e Treinamentos & Desenvolvimento (Feira EBS) é o maior evento no Brasil dedicado a promover networking qualificado, enriquecimento profissional e engajamento para a indústria de eventos corporativos, treinamentos e incentivos.

Nesta edição de 2022, o evento reuniu 60 marcas fornecedoras de soluções para eventos corporativos, incentivos, treinamentos e feiras, além de ter possibilitado palestras com profissionais do setor. O Speed Meeting EBS foi a rodada de negócios da Feira EBS, que teve como objetivo aproximar expositores e compradores de soluções para eventos corporativos, com a participação de cerca de 150 empresas realizadoras de eventos e compradoras.

