Panela de Barro Retrô é o campeão do Roda de Boteco Cachoeiro com “pastelzinho capixaba”

O Roda de Boteco Cachoeiro tem o seu primeiro vencedor. O Panela de Barro Retrô venceu o festival com o “Pastelzinho Capixaba” – com recheio de moqueca e maionese de banana.

O petisco conquistou o gosto e o voto do público do Sul. A premiação aconteceu na noite de sábado (11) durante o Botecão – festa de encerramento do festival, que contou com um show de três horas do cantor Alexandre Pires, em sua turnê “O Baile do Nêgo Véio”.

Os bares Katata’s e Pedroni’s conquistaram o segundo e terceiro lugares, respectivamente. O segundo lugar levou aos clientes o Feijuka – quatro bolinhos de feijoada preparados com feijão preto, carne seca, paio, linguiça, carne de porco e recheado com couve e bacon crocante.

Já o terceiro, apresentou o Rabo Ralado, que contém rabada desfiada com angu, feito na manteiga, com queijo ralado e salada de agrião.

A primeira edição do Roda de Boteco Cachoeiro reuniu 13 botecos, onde cada um deles criou um petisco inédito para a disputa. O público frequentou os bares, votou durante um mês no prato de melhor sabor, originalidade, atendimento e higiene.

No Botecão Cachoeiro 2022, o público teve a chance de provar, em um só local, todos os pratos participantes da disputa, em porção reduzida.

Melhor Atendimento

Os vencedores da categoria Melhor Atendimento também foram revelados: Ana Paula, do Conveniência S/A, Vinicius do Varandinha e Demilson do Katata’s. Além do troféu, eles levaram premiação em dinheiro.

O Roda de Boteco Cachoeiro tem a realização da GFC Eventos e Ecos Eventos, patrocínio do Banescard Visa e a Brahma como cerveja oficial.

Roda de Boteco Grande Vitória

Quem já está com saudades dos petiscos da competição pode aproveitar o Roda de Boteco na Grande Vitória, que acontece até o próximo dia 3 de julho, com participação de 40 bares e restaurantes de Vitória, Vila Velha e Cariacica. Cada prato tem o valor fixo de R$ 45,90 e acompanham uma cerveja de cortesia.

O Botecão acontece nos dias 8 e 9 de julho, na Prainha, em Vila Velha, com shows de Alexandre Pires, Vou pro Sereno e Clareou. Ingressos estão à venda em blueticket.com.br e sem taxas na loja Believe.

