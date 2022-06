Obras entregues e investimentos anunciados pelo Estado em Irupi

Por Marcos Freire - Marcos Freire 13

Nesta terça-feira (28), o governador do Estado, Renato Casagrande, fez a entrega de obras e o anúncio de novos investimentos em Irupi, na região do Caparaó. São mais de R$ 10 milhões em obras e ações nas áreas de infraestrutura, educação, agricultura e esportes. A solenidade aconteceu na Praça da Igreja Matriz, no Centro da cidade.

Além das obras realizadas e investimentos, o governador Renato Casagrande destacou que, em breve, será aberta a licitação da reforma da rodovia que liga Irupi a Iúna, o que é muito esperado pela população. “Estamos realizando muitas obras em Irupi, estamos fazendo cinco quilômetros de calçamento rural e já calçamos 250 quilômetros em todo o Estado”, disse. “São obras que ajudam a mudar a realidade de uma comunidade, porque o investimento público atrai o privado e a nossa tarefa é concretizar sonhos, ajudar as pessoas e nunca se fez tanto em Irupi, porque estamos fazendo o que temos condições de realizar”, completou.

Já o prefeito de Irupi, Edmilson Meirelles, reiterou as palavras do governado afirmando que, se fosse falar sobre tudo que o Governo do Estado já levou para seu município, teria que usar a tarde toda. “Só tenho que agradecer por termos Casagrande como governador, quando somos prefeitos, porque é um homem municipalista que sempre nos recebe bem e nos ouve”, afirmou. “Com a obra da rodovia, serão mais de 100 milhões de reais investidos em Irupi em todas as áreas existentes, por isso ele tem que ficar mais quatro anos”, completou.

Durante a agenda oficial, o governador realizou a entrega das obras de pavimentação e drenagem de ruas Projetadas B, C, D, E, F, G, localizadas no bairro Carolino Barbosa. Um investimento de R$ 1,1 milhão. E também foram assinadas as Ordens de Serviço para adequação da iluminação pública da região central de Irupi e dos bairros Centro, Carolino Barbosa, João Butica, Jequitibá, João Tomas, Wilson Fernandes, Distrito de Santa Cruz, Vila de São José, Vila Teobaldo e do trecho da Rodovia ES185 (km 09) até São Bento. O investimento total é de R$ 516 mil.

Além disso, o Governo do Estado autorizou o início das obras de drenagem e pavimentação das ruas Irmã Maria da Penha Rimes, Valdeci Teodoro de Almeida e Projetada B no bairro Jequitibá. A intervenção conta com investimento de R$ 398 mil e beneficia cerca de 13 mil moradores da região.

O município receberá, em concessão de uso, um caminhão compactador de resíduos sólidos com a capacidade para 10 metros cúbicos por ciclo de coleta. O equipamento representa um investimento de R$ 415 mil.

Na área da educação, o governador Renato Casagrande anunciou o repasse de R$ 4,1 milhões, por meio do Fundo Estadual de Apoio à Ampliação e Melhoria das Condições de Oferta da Educação Infantil no Espírito Santo (Funpaes). Os recursos serão aplicados na reforma e ampliação das Escolas Municipais Sonia Maria Faria Pinheiro, Professora Eny Leal Machado e Valdecy Afonso Moreira.

Também foi dada a Ordem de Fornecimento para obras de Calçamento Rural nas comunidades de São José do Saçuí, Serra do Aventureiro e Boas Novas, em Irupi. Ao todo, o Governo do Estado, por meio da Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag), fez a doação de 13.040 metros quadrados de blocos e 4.514 metros de meio fio, com investimento de R$ 969 mil.

Na oportunidade, também foram entregues as obras de Calçamento Rural para as comunidades de Vila Nelson, Córrego Aventureiro, Boas Novas e Boas Novas – Santa Cruz, com investimento de R$ 300 mil. Ainda foram assinadas as ordens de fornecimento de um caminhão carroceria de madeira e uma pá carregadeira que, juntas, totalizam mais de R$ 600 mil em investimentos.

A área de esporte também foi contemplada nos investimentos anunciados para o município. Foi dada a Ordem de Serviço para construção de um Campo Bom de Bola no Centro de Irupi, além da assinatura do Acordo de Cooperação Técnica para reforma do campo localizado na Sede. Ao todo, serão mais de R$ 1,2 milhões em recursos.

Também estavam presentes, o secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, Octavio Guimarães, da Educação, Vitor de Angelo, e da Agricultura, Mario Louzada. Além do ex-secretário de estado Economia e Planejamento, Gilson Daniel, o vice-prefeito de Irupi, Paulino Lourenço da Silva, a presidente da Câmara de Irupi, Vírgínia Cristina da Silva, e o deputado estadual Dary Pagung, entre outros.

