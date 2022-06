Obra de contenção com geocomposto avança em Cachoeiro

Por Redação - Redação 18

A Prefeitura de Cachoeiro deu início, na última semana, aos serviços de preparação para a aplicação de geocomposto em mais uma encosta da rua Jerônimo Ribeiro, no bairro Amarelo.

Ao todo, serão três trechos contemplados na mesma via, com o primeiro já em fase final da execução do serviço, que tem como finalidade evitar desmoronamentos e desastres. A estimativa, ao final das obras, é de que quase 10 mil metros quadrados de superfícies serão revestidos naquela região.

Os serviços na via ainda incluem a instalação de canaletas de drenagem, construção de muro de arrimo e execução de calçada cidadã, que será arborizada.

As obras são realizadas por uma empresa contratada pela Prefeitura e supervisionadas pela Secretaria Municipal de Obras (Semo) de Cachoeiro

A previsão é de que os serviços sejam concluídos no segundo semestre. O investimento é de cerca de R$ 4 milhões, com recursos da operação de crédito que a Prefeitura de Cachoeiro firmou com o Banco do Brasil para realização de obras de infraestrutura, principalmente.

Depois da rua Jerônimo Ribeiro, outras áreas vulneráveis a deslizamentos mapeadas pela Defesa Civil de Cachoeiro serão contempladas com o revestimento.

“Estamos avançando com as obras da aplicação de geocomposto na rua Jerônimo Ribeiro. A utilização desse material é uma solução cada vez mais adotada, por ser durável e demandar menor custo de manutenção”, destaca o secretário municipal de Obras de Cachoeiro, Delandi Macedo.

“A aplicação de geocomposto para a contenção de encostas é uma técnica inovadora e inédita em Cachoeiro, que será realizada, também, em outros locais do município. Após concluídas as obras, os moradores da região, bem como os condutores que trafegam pela via, terão mais tranquilidade e segurança”, comenta o prefeito de Cachoeiro, Victor Coelho.

