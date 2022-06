Novo portal de agendamento de serviços do Governo do Estado já está no ar

Por Redação - Redação 6

Já está no ar o novo portal de agendamento de serviços do Governo do Estado, o Agenda ES – www.agenda.es.gov.br. Por meio da plataforma, o cidadão pode realizar, de forma mais ágil, prática e segura, a marcação de data e horário para atendimento presencial em órgãos do Executivo Estadual.

Atualmente, o portal disponibiliza o agendamento de 22 serviços prestados pela Secretaria da Fazenda (Sefaz), em onze agências diferentes; e da emissão de 1ª e 2ª vias da Carteira de Identidade, realizada pela Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), em unidades de Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Linhares, Colatina, São Mateus, Cachoeiro de Itapemirim e Guarapari.

“Já estamos trabalhando junto aos demais órgãos do Governo do Estado para ampliar essa oferta. O objetivo é que o Agenda ES se torne um canal único para agendamento, modalidade que contribui para a melhor organização do atendimento presencial nas unidades, evitando a formação de filas e longa espera”, pontuou o secretário de Estado de Gestão e Recursos Humanos, Marcelo Calmon.

Novidades

O Agenda ES permite o agendamento de serviços com o menor número possível de cliques ou toques. O fluxo contém um passo a passo simples e intuitivo para efetivar as marcações, que podem ser feitas pelo smartphone ou computador.

A nova plataforma é integrada ao sistema Acesso Cidadão. Sendo assim, para efetuar o agendamento do serviço desejado, será necessário fazer login na conta pessoal. Quem ainda não tem cadastro no Acesso Cidadão deverá realizá-lo, conforme instrução presente no site www.acessocidadao.es.gov.br.

“Outra novidade do portal é que o usuário consegue cancelar os agendamentos efetuados, caso não possa comparecer na data e horário marcados. Inclusive, o sistema enviará notificações para o e-mail cadastrado no Acesso Cidadão, fazendo esse alerta”, pontuou Marcelo Calmon.

O Agenda ES estará integrado também ao Conecta Cidadão – www.conectacidadao.es.gov.br, portal que reúne informações sobre mais de 500 serviços do Estado. Ao acessá-lo em buscar de orientações sobre o serviço desejado, o usuário poderá selecionar na própria página a opção de agendamento e, assim, ser direcionado para a plataforma que efetua a marcação.

