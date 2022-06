Novo pluviômetro instalado em Muniz Freire visa agilizar ações da Defesa Civil

Por Marcos Freire - Marcos Freire 10

Profissionais do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) estiveram em Muniz Freire, nesta terça-feira (7). Em parceria com a Defesa Civil Municipal, foi instalado um novo pluviômetro no município com o objetivo de permitir uma resposta mais rápida no alerta e eventual socorro à população em casos de inundação e deslizamentos de terra, por exemplo.

O equipamento foi colocado no muro de contenção da Santa Casa de Muniz Freire. Movido à energia solar, o pluviômetro envia dados, automaticamente, por meio de GPS, para o Cemaden que analisa as informações em tempo real. Os resultados são, então, repassados para a Defesa Civil Estadual e Defesa Civil Municipal.

O coordenador da Defesa Civil de Muniz Freire, Rafael de Souza Paula, ressalta que a instalação do equipamento é de grande importância na resposta da equipe em um alerta e eventual socorro à população. “A reinstalação do pluviômetro em nosso município é muito importante, pois nos dá um apoio no monitoramento das chuvas, nos fornecendo dados diários de precipitação, em tempo real, o que auxilia na análise de riscos e recebimento de alertas para nossos munícipes”, afirma.

Segundo informações da Defesa Civil de Muniz Freire, há sete anos, o município não tinha essas informações dessa maneira. “Há sete anos que não tínhamos informações sobre o volume de chuvas no município e, agora, receberemos os dados praticamente em tempo real e poderemos alertar a população com muito mais rapidez”, destaca o agente da Defesa Civil Municipal, Marcos Venício. Informações que podem ser acessadas por qualquer pessoa, bastando entrar na página do Cemaden (cemaden.gov.br).

