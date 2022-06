Nova diretoria do Sistema Fecomércio toma posse na próxima quarta-feira (29)

Por Redação - Redação 7

Marcando um novo momento para o comércio capixaba, que responde por cerca de 70% do PIB estadual, o Sistema Fecomércio – que integra a Federação do Comércio, o Serviço Social do Comércio (Sesc-ES) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac-ES) – empossa, na próxima quarta-feira (29), a nova diretoria eleita para a gestão 2022-2026, que será presidida pelo empresário Idalberto Luiz Moro, em solenidade para convidados no Centro Cultural Sesc Glória, em Vitória (ES).

Com um perfil estratégico de gestão, Moro promete implantar de imediato algumas medidas para o fortalecimento da entidade, como a atualização dos estatutos e de um conselho fiscalizador autônomo. Com 28 membros, a nova administração conta ainda com três executivos: Richardson Schmittel para a diretoria regional do Senac-ES; Bruno Pessanha Negris para a diretoria regional do Sesc-ES; e Dorval Uliana, que ocupará o cargo de superintendente do Sistema Fecomércio.

“Essa nova gestão tem o propósito de conectar as atividades do Sistema, com ações e diretrizes para o fortalecimento dos setores de comércio, serviço e também de turismo do Espírito Santo. O momento é de renovação em um novo momento econômico e com inúmeras tecnologias a favor do desenvolvimento dos negócios”, reforça o presidente.

À frente da presidência da Fecomércio por 16 anos, o empresário José Lino Sepulcri reconhece a importância da mudança de gestão da entidade assim como da construção de novos projetos em favor dos associados e da sociedade. “Esse é um momento muito importante para o setor de comércio, que ocorreu de forma natural e com mudanças necessárias. Desejo muito sucesso para a nova diretoria e que possa dar continuidade ao fortalecimento do Sistema”.

A nova diretoria terá como missão incrementar as atividades de um setor que é o maior arrecadador de ICMS do Espírito Santo, que registrou R$ 8 bilhões em 2021, e que conta com mais de 132 mil estabelecimentos formais e mais de 680 mil trabalhadores.

Diretoria Fecomércio 2022-2026 Efetivos Suplentes Presidente: Idalberto Luiz Moro Jorge Luiz Nicchio 1ºVice-presidente:Luiz Coelho Coutinho João Luiz Doriguetti 2ºVice-pres.: Cláudio Pagiola Sipollati Alcemir José de Bruym 3ºVice pres.: José Carlos Bergamin José Olavo Médice Macedo 1º Secretário: Waldês Calvi Ilson Xavier Bozi 2º Secretário: Marcos M. de Magalhães João Tarcício Falqueto 3º Secretário: Lésio R. Contarini Jr. Rogério Abranches Alcântara 1º Tesoureiro: Eliomar Cesar Avancini Edson Daniel Marchiori 2º Tesoureiro: Aurélio C. da Fonseca Ana Cláudia Grobério 3º Tesoureiro: Audenir Gomieri Carlúcio Rocha Nunes Dir. de Patrimônio: César Bressan Antônio de Pádua Faustini Conselho Fiscal Efetivos Suplentes Sidemar de Lima Acosta Moacyr A. Menegatti Júnior Ricardo Gomes da Silva Sônia Cristina Iamonde Darcy Júnior Lugão dos Santos José Antônio Pupim Delegados-Representantes à CNC Efetivos Suplentes 1 – José Lino Sepulcri Luiz Coelho Coutinho 2 – Idalberto Luiz Moro Cláudio Pagiola Sipolatti

Presidente Idalberto Moro: Capixaba, natural de Aracruz-ES é fundador do Grupo Motociclo há 42 anos, desde jovem, tem suas atividades empresariais ligadas ao comércio. Possui mais de 600 colaboradores diretos e indiretos. É diretor executivo das empresas Motocilco S/A, Capri Logística S/A e Capri Import e Export Ltda; presidente do Sindicato do Comércio Atacadista e Distribuidor do ES (Sincades); presidente do Instituto Sincades; vice-presidente da Associação Brasileira de Importadores de Motopeças (Abimoto); diretor do Sindicato do Comércio de Importação e Exportação do ES (Sindiex); e conselheiro da Associação Brasileira de Distribuidores (Abad).

Superintendente Dorval Uliana: Com formação em Cooperativismo pela Universidade de Viçosa, tem forte qualificação na área de associativismo e gestão do terceiro setor, tendo sido consultor do Sebrae com Especialização em Gestão de Pequenas e Médias Empresas pela USP/SP. Foi diretor-presidente da Sanear Cia. de Saneamento de Colatina e secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo também desta cidade. Foi gerente executivo do Instituto Sincades por nove anos, oportunidade que interagiu cotidianamente com o Sistema Fecomércio, Governo e inúmeras instituições representativas em todo o ES. Recentemente, atuou como subsecretário de Agricultura e, por dois anos e três meses foi secretário de Estado do Turismo na atual gestão do governador Renato Casagrande.

Diretor regional do Sesc-ES, Bruno Pessanha Negris: Advogado, auditor fiscal da Receita Estadual aposentado, é pós-graduado em Direito Civil e Processual Civil, Direito Tributário, Internacional Fiscal e especialista em Integração Econômica. Ocupou os cargos de subsecretário de Estado da Receita, Desenvolvimento Econômico; secretário de Estado da Fazenda do Estado do ES; secretário Municipal de Fazenda de Serra (ES); secretário Municipal de Vitória (ES); presidente do Banestes S/A; secretário executivo do Conselho Nacional de Política Fazendária do Ministério da Fazenda (Confaz); e diretor de Programa da Secretaria Especial do Tesouro e Orçamento do Ministério da Economia.

Diretor regional do Senac-ES, Richardson Schmittel: Doutorando em Administração pela UFES, mestre em administração pela FUCAPE Business School, possui ampla experiência na área educacional onde aliou sua formação na área de tecnologia, com seu conhecimento adquirido da educação básica ao ensino superior. Atualmente, exerce o cargo de diretor administrativo-financeiro da Fucape, onde é responsável pela área Contábil, Administrativa, Financeira, Comercial, Marketing e Recursos Humanos. Possui experiência anterior como diretor executivo na Fundação São João Batista em Aracruz, onde ampliou o portfólio de cursos das mantidas FAACZ do CEA, implantou serviços de consultoria e melhorou os resultados financeiros da instituição.

