No ES, polícia prende três empresários e apreende mais de uma tonelada de fios de cobre

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 54

O 10º Distrito Policial prendeu três empresários e apreendeu mais de uma tonelada de fios de cobre durante a Operação Tarega II, realizada nesta quinta-feira (02), em diversos bairros do município da Serra. Foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão em ferros-velhos suspeitos de receptar produtos de furto.

A operação foi realizada nos bairros Manoel Plaza, São Diogo 2, Jardim Limoeiro, Novo Horizonte e Vila Nova de Colares. Além do 10º Distrito, também participaram da ação os policiais dos 12° e 13° Distritos, da Delegacia Regional da Serra e agentes da Guarda Municipal da Serra.

De acordo com o titular do 10º Distrito Policial, delegado Josafá Silva, a operação foi importante para desestimular os furtos que trazem transtornos à sociedade.

“O objetivo da operação foi coibir a ação de receptadores de produtos que são furtados e que geram grandes transtornos à população, como o furto de fio de cobre. Se há pessoas furtando, é porque tem alguém comprando”, conta o delegado.

No bairro Vila Nova de Colares, foram cumpridos dois mandados que resultaram em prisões de empresários e na apreensão de cerca de uma tonelada de fios de cobre. Já no bairro de Novo Horizonte, foi preso outro empresário e apreendidos 58 quilos de fio de cobre.

No bairro de Manoel Plaza, foram apreendidos cerca de 30 quilos do mesmo material. Um funcionário foi detido e encaminhado ao Distrito para prestar depoimento. Já que não era o proprietário, foi instaurado um Inquérito Policial para investigar o ferro-velho. Já nos bairros Jardim Limoeiro e São Diogo 2, nada de ilícito foi encontrado.

Os três empresários foram autuados em flagrante pelo crime de receptação qualificada e foram encaminhados ao Centro de Triagem de Viana (CTV), ficando à disposição da Justiça. O material apreendido, que não foi possível transportar para o Distrito, ficou no depósito do ferro-velho. Foi assinado um Auto de Depositário Fiel, ou seja, todo material fica apreendido e à disposição da Justiça, e não pode ser comercializado mesmo estando no depósito do ferro-velho.

