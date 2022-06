Musical Italiano será grande atração da Festa do Imigrante em Santa Teresa

Por Redação - Redação 10

Começa nesta sexta (17) a XXXI Festa do Imigrante Italiano em Santa Teresa. O evento traz várias atrações e a grande novidade é o Musical Italiano “Um Viaggio Nella Nostra Storia” (Uma Viagem à Nossa História) que retrata de maneira bem teatral e operística, a saga do início da imigração em Santa Teresa, a primeira cidade de colonização italiana do Brasil.

O espetáculo, idealizado pelo prefeito Kleber Medici e produzido pelo maestro ítalo-brasileiro Inárley Carletti e a Cia Musical Allegro, tem 07 cenas, com duração total de 01h20.

Nessas cenas serão retratados o cotidiano italiano: desde a guerra que antecedeu a imigração, a imigração em si, o que encontraram por aqui, suas tradições, crenças, cotidiano, culinária e, é claro, o vinho.

“O grande triunfo do espetáculo será um coro de 200 crianças e adolescentes: o Coro Bambini di Montagna. Eles farão parte do cenário em forma “alla italiana” e estarão presentes em todas as cenas, fazendo uma trilha musical ao vivo de acordo com cada tema”, explicou o maestro Inárley Carletti.

Também farão parte em algumas cenas do espetáculo, o coral italiano e o grupo de dança do Circolo Trentino, além de cantores e outros projetos da Prefeitura de Santa Teresa.

“É um espetáculo inédito, baseado em livros que destacam o município, como “Karina”, de Virginia Tamanini, e “Canaã”, de Graça Aranha. Queríamos contar a história dos imigrantes de outra maneira e, pelo que tenho visto nos ensaios, será épico”, explicou com entusiasmo o prefeito Kleber Medici.

Ao todo serão mais de 300 músicos e artistas no espetáculo, entre corais clássicos e populares, orquestra clássica, cantores líricos e populares, bailarinos e atores.

O musical italiano é uma realização da Prefeitura de Santa Teresa e acontece nos dias 17 e 18, no Parque de Exposições Frei Estevão Corteletti, às 19 horas.

