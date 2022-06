MPB, pagode e muito mais. Shows e atividades culturais vão animar fim de semana em Anchieta

Por Redação - Redação 10

O final de semana será recheado de shows e atrações culturais em Anchieta. Os eventos vão acontecer na Praia Central, no centro da cidade. As apresentações vão acontecer na sexta-feira (11), no sábado (12) e no domingo (13).

No entanto, durante toda a semana, fiéis, moradores e turistas puderam curtir a programação especial durante a Festa Nacional de São José de Anchieta, que encerrou na última quinta-feira.

No sábado (11), a partir das 16h, começam as apresentações na Tenda Cultural. O cantor Douglas Lopes e banda se apresenta às 19h30. Já a partir das 21h, se apresentam no palco principal as bandas Tomaê e Badallados.

E no domingo (12), Dia dos Namorados, será a vez de samba e pagode na Praça dos Imigrantes, com apresentação do grupo Samblack e do cantor Sulinho, a partir das 14h30.

SÁBADO 11/06

PRAIA CENTRAL

TENDA CULTURAL

16H – APRESENTAÇÕES CIRCENSE

17H – APRESENTAÇÃO TEATRAL

18H – CAPOEIRA LIBERTAÇÃO

19H30 – DOUGLAS LOPES E BANDA

PALCO PRINCIPAL

21H – BANDA TOMAÊ

23H – BANDA BADALLADOS

DOMINGO 12/06

PRAÇA DOS IMIGRANTES

14H30M – GRUPO SAMBLECK

17H – CANTOR SULINHO

