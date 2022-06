Motorista de caminhão carregado com calcário sofre acidente na Rodovia do Gavião, em Cachoeiro

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 187

Advertisement

Advertisement

Um motorista ficou ferido e precisou ser levado à Santa Casa de Misericórdia depois de sofrer um acidente na Avenida Fioravante Cypriano, mais conhecida como Rodovia do Gavião, em Cachoeiro de Itapemirim.

1 de 6

Continua depois da publicidade

O acidente ocorreu na madrugada deste domingo (12). O caminhão que estava carregado com calcário tombou em um curva e parte do veículo caiu às margens da via. Com isso, fios da rede elétrica foram derrubados e a região ficou sem energia por algumas horas.

Funcionários da concessionária de energia estiveram no local do acidente e reestabeleceram a distribuição. O motorista foi retirado do veículo pelos bombeiros e levado ao hospital por uma equipe do Samu. Ele estava sozinho no caminhão.

Advertisement

Continua depois da publicidade

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].