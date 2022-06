Mostra de Vídeos em Guaçuí terá exposição fotográfica “Mãos que Alimentam”

Por Marcos Freire - Marcos Freire 10

Comemorando as atividades alusivas ao Dia Mundial do Meio Ambiente, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmam), de Guaçuí, em parceria com a Revista Conexão Safra, apresenta a exposição fotográfica “Mãos que alimentam”. A exposição está inserida na programação do Dia do Meio Ambiente e conta com 14 painéis em imagens que promovem a integração entre o campo e a cidade.

A exposição, que também comemora os 10 anos da revista Conexão Safra, será aberta na noite desta quarta-feira (8), no hall de entrada do Teatro Municipal Fernando Torres, durante a 10ª Mostra de Vídeos Curtas Ambiental com o tema “Desmatamento: causas, consequências e soluções”. As fotos poderão ser apreciadas até o próximo dia 14 de junho.

Por meio do QR Code impresso nos painéis, é possível conhecer a história de cada um dos agricultores que são retratados nos painéis. São casos de superação, transformação e boas ideias que fizeram os campos capixabas serem um dos mais produtivos do país. Basta apontar a câmera do celular para o código e a reportagem que inspirou a imagem é aberta.

A exposição fotográfica “Mãos que alimentam” já foi exibida em Vitória, Linhares, Venda Nova do Imigrante, Cachoeiro de Itapemirim e, agora, em Guaçuí. Um dos objetivos é valorizar e promover a integração entre o campo e a cidade, em um evento de grande visitação pública e repercussão em várias partes do estado e até mesmo fora, como a Mostra de Vídeos Curtas Ambiental, considerando que as questões de preservação ambiental possuem ligação direta com o homem do campo.

