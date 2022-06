Morre Julee Cruise, cantora de 'Twin Peaks'

Por Estadão - Estadão 37

Julee Cruise era conhecida como “voz do mistério”. Intérprete de Falling, faixa composta pelo arranjador Angelo Badalamenti para Twin Peaks, a cantora virou figurinha da cultura alternativa depois do sucesso da série de televisão. Após o álbum Floating Into The Night, ela fez uma série de turnês no início dos anos 1990. Sua morte foi confirmada pelo companheiro em uma publicação no Facebook, Cruise, 65, sofria de Lúpus e, desde 2018, apresentava piora no quadro.

Ela foi descoberta pelo diretor David Lynch na década de 1980 e começou a colaborar com suas produções. Estreou em 1986 no longa Veludo Azul, com Kyle MacLachlan e Isabella Rossellini, de quem foi coach vocal.

Falling, que arrematou um Grammy por música pop instrumental, foi um fenômeno por conta da abertura da série. Cruise apareceu em episódios como a cantora do Bar da Estrada, em vestido vermelho e lábios com grossas camadas de batom fúcsia.

