Morre aos 92 anos Benjamim Zampirolli, empresário pioneiro do mármore no Sul do ES

O pioneiro do setor de mármore no Sul do Espírito Santo, o empresário Benjamim Zampirolli, faleceu aos 92 anos. Proprietário da empresa Mineração Capixaba, localizada no distrito de Gironda, em Cachoeiro de Itapemirim, ele iniciou as atividades no município em 1960.

O velório do empresário será realizado a partir das 11h desta quarta-feira (8), no Ginásio da Mineração Capixaba, em Gironda. O sepultamento será no distrito de Jaciguá, em Vargem Alta às 15h.

Em 2013, a jornalista Cláudia Sabadini lançou o livro “Memórias de um Benjamim – a história do setor de rochas contada por um desbravador”, que traz relatos da vida pessoal do empresário, desde a vinda da família Zampirolli para o Brasil, a infância, a experiência na lavoura de café e em outros segmentos como comércio e prestação de serviço antes de ingressar no setor de rochas.

Junto de outros importantes pioneiros do setor, Benjamim viu o setor nascer e despontar no Espírito Santo e contribuiu para seu o crescimento no país e credibilidade no exterior.

Por meio de nota, “O Centrorochas lamenta profundamente o falecimento do empresário Benjamim Zampirolli, fundador da Mineração Capixaba. Ele deixa um legado de empreendedorismo, admiração e respeito ao próximo”.

