Modelo cachoeirense Thalita Zampirolli fará cirurgia de refinamento vaginal 

A modelo cachoeirense, trans, atriz e empresária Thalita Zampirolli que atualmente mora nos EUA está de viagem marcada para o Brasil e, desta vez, não é para visitar amigos ou rever os familiares: a loira vai se submeter a um refinamento íntimo e a uma feminização facial.

Thalita Zampirolli compartilhou nas suas redes sociais que sempre acompanhou o trabalho do médico José Carlos Martins, o qual considera o melhor em sua área de atuação. “Sei da competência e profissionalismo do médico, e suas técnicas são as mais conceituadas no meio, por isso optei por realizar dois procedimentos aqui”, disse a modelo.

Ainda segundo Thalita, o procedimento consiste em “deixar a ‘pepeca’ mais harmoniosa, mais feminina e delicada”. Já na feminização facial, diferente da harmonização, é feita a raspagem dos ossos do rosto, deixando o maxilar mais fino e ajustado. “Será feita uma raspagem no meu queixo para deixar mais delicado. No ossinho da sobrancelha também será feita uma raspagem para deixar mais sutil e suave o olhar”, disse a influenciadora.

