Mês do Meio Ambiente aberto com lançamento de livro sobre RPPNs em Guaçuí

Marcos Freire

Guaçuí deu início às comemorações do mês do Meio Ambiente, alusivo ao Dia Mundial do Meio Ambiente, 5 de junho. Na noite desta quarta-feira (1), foi realizado o lançamento do livro “Cultura e Natureza: RPPNs do Espírito Santo”, em parceria com a Prefeitura, por meio das Secretarias Municipais de Meio Ambiente e de Educação. O evento foi realizado no Teatro Municipal Fernando Torres e reuniu representantes de vários municípios da região do Caparaó.

O livro é resultado prático de uma expedição realizada em 2021 pela equipe da Editora Bela Vista e da ACPN, com a participação do fotógrafo Silvestre Silva. A obra é voltada à educação ambiental de jovens e um incentivo à leitura, trazendo informações, fatos curiosos, histórias de vida e dados sobre a fauna e a flora presentes nas Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPN). Além de abordar o contexto em que foram criadas as características humanas, históricas e culturais dos municípios e diferentes regiões capixabas onde estão presentes.

A abertura do evento pontuou a importância das Reservas Particulares do Patrimônio Natural, a origem e como foi desenvolvido o livro histórico e Guaçuí, sendo o polo do lançamento no Espírito Santo. O secretário de Meio Ambiente de Guaçuí, Roberto Martins, apresentou os envolvidos no projeto: Renan Cyrillo, produtor executivo da Editora Bela Vista; Sérgio Simões, coordenador editorial da Bela Vista Cultural; e Sebastião Francisco Alves, proprietário da RPPN Remy Luiz Alves e presidente da Associação Capixaba do Patrimônio Natural (ACPN). Eles fizeram a apresentação da obra e se encarregaram da distribuição dos livros aos proprietários das reservas, escolas de alguns municípios da região do Caparaó e outras autoridades presentes.

Roberto Martins destacou a importância da iniciativa para todos e para Guaçuí, que está abrindo o mês das atividades do meio ambiente de Guaçuí. “Quando olhamos uma reserva do patrimônio natural, por trás, tem muita luta, muitos sonhos, muitas lágrimas, mas, sobretudo, muitas vitórias”, afirmou. “Vocês são campeões, porque ali depositam amor todos os dias e são exemplos para o Espírito Santo, para todos nós e porque não dizer: para todo o país”, completou, se dirigindo aos proprietários das RPPNs, principalmente.

Representando a Secretaria Municipal de Educação, a supervisora educacional, Márcia Oliveira, parabenizou a secretaria de Meio Ambiente e aos proprietários das RPPNs pela iniciativa. “É com grande alegria que a secretaria de Educação de Guaçuí participa desse evento, porque temos a esperança que esse livro seja instrumento de propagação da importância das RPPNs na preservação da biodiversidade, dos recursos hídricos e da educação ambiental”, disse. “Esperamos explorar ao máximo o livro, criando oportunidades de boas experiências com a natureza, colocando nossos alunos em contato direto com ambiente natural, proporcionando, assim, a conscientização da importância de cada um de nós para preservação ambiental”, completou.

O Secretário de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Fabrício Hérick Machado, também estava presente e colocou que o “lançamento é muito simbólico para nossa região”. “Temos uma contribuição nesta publicação, mas é muito pouco, comparado ao que os RPPNistas merecem”, enfatizou. “Sabemos da importância do trabalho e da dedicação deles e, por muitas vezes, eles suprem o trabalho do estado, no que diz respeito à preservação, conservação e recuperação do meio ambiente”, pontuou.

Já o prefeito de Guaçuí, Marcos Luiz Jauhar, agradeceu à Editora Bela Vista Cultura e parceiros pelo lançamento de uma obra tão importante que retrata 35 reservas do Estado. “Agradeço por Guaçuí ser premiada por este dia histórico e parabenizo a equipe da Secretaria de Meio Ambiente por ter feito os contatos preliminares, tornando esse momento uma realidade, bem como o apoio fundamental da equipe da Secretaria de Educação e todos que contribuem para a importância do desenvolvimento sustentável, deixando um legado material e imaterial para as atuais e futuras gerações”, afirmou.

O lançamento do livro contou com a presença de educadores ambientais, proprietários de diversas reservas particulares, secretários municipais de educação e de outras pastas, diretores de escolas, vereadores e demais autoridades. Além de representantes dos municípios de Alegre, Dores do Rio Preto, Divino de São Lourenço, Muniz Freire e Iúna ligados à defesa do meio ambiente.

