Meio Ambiente: Ilha do Gambá em Piúma recebe limpeza e outras melhorias

Ainda em ações voltadas para comemoração do mês do Meio Ambiente, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, em parceria com a equipe da Secretaria Municipal de Obras e Serviços, está realizando a limpeza de toda Ilha do Gambá. Também está sendo feita a identificação das trilhas, com o objetivo de promover o melhor acesso e tornar a ilha um lugar mais acolhedor.

Foi realizada a poda de espécies vegetais invasoras, bem como a demarcação das vias de acesso das trilhas, com a colocação de mourões e cordas, que facilitam a localização e locomoção dos visitantes. Também a limpeza e delimitação do ponto mais alto, o “Mirante”, de onde é possível ter uma visão panorâmica da região, de toda orla central piumense, do Monte Aghá, das demais ilhas e cidades vizinhas. Além disso, a limpeza da “prainha” possibilita um ambiente mais confortável para apreciação da vista, bem como para banho dos visitantes.

Contato com o Meio Ambiente: conheça a Ilha do Gambá

A Ilha do Gambá é um bem natural tombado pelo Concelho Estadual de Cultura. Um cantinho especial de Piúma, cheio de biodiversidade e belezas naturais inestimáveis, além de ser um ótimo ambiente para recreação, atividades físicas ao ar livre e conexão com a natureza.

