Meio Ambiente de Guaçuí realiza mais uma etapa da Troca Sustentável nesta terça (28)

Em comemoração à programação alusiva ao mês do Meio Ambiente, a secretaria municipal de Meio Ambiente (Semmam), dará início a quinta fase do Projeto “Troca Sustentável”. Um total de 200 mudas de ipês-roxo será trocado por latinhas de alumínio e óleo de cozinha usado. Tudo será encaminhado para a reciclagem do município.

A troca irá acontecer nesta terça-feira (28), na Praça do Meio Ambiente, no bairro Quincas Machado, das 9 às 16 horas. No local, quem levar 20 latinhas de alumínio ou um litro de óleo de cozinha usado poderá trocar por uma muda.

Segundo a Semmam, nas quatro fases do projeto realizadas, até agora, foram doadas 1.550 mudas, sendo recolhidas 27.040 latinhas de alumínio e 118 litros de óleo de cozinha usado. Tudo foi encaminhado para a Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de Guaçuí (Asguamar).

Como explica a Secretaria, o projeto Troca Sustentável visa envolver a sociedade, por meio de uma educação ambiental na prática, em dois grandes desafios que são o aumento da cobertura vegetal nas áreas urbana e rural, principalmente em áreas degradadas e áreas de nascentes, estímulo ao descarte correto do lixo por meio da reciclagem. A ação também tem o objetivo de diminuir a produção de rejeitos e o seu acúmulo na natureza, reduzindo o impacto ambiental e gerando renda para a Asguamar.

Troca Sustentável

Dia: 28/6 – terça-feira

Local: Praça do Meio Ambiente

Horário: das 9h às 16h

20 latinhas de alumínio = 1 muda

1 litro de óleo de cozinha usado = 1 muda

Informações Semmam: (28)3553-2462

