Marcelo se despede do Real Madrid após 15 anos e avisa que não está aposentado

Marcelo se despediu, emocionado, do Real Madrid nesta segunda-feira após 15 anos e muitos troféus. Tratado como lenda pelo próprio clube, o lateral-esquerdo brasileiro é o jogador mais vitorioso da história da equipe espanhola, superando o ídolo Paco Gento, e disse que, aos 34 anos, não planeja sua aposentadoria.

“Não tenho pensado em me aposentar, acho que ainda posso jogar e bem. Por causa do amor que tenho pelo Real, não acho que seja um problema jogar contra o time. Se um dia tiver que fazer isso, sou muito profissional e o Real me ensinou que estou preparado para tudo o que vier”, afirmou.

Sem espaço no time titular, Marcelo tem seu contrato encerrado neste mês. Desde que deixou o Fluminense em 2007 para reforçar o Real, ganhou 25 taças, sendo cinco troféus da Liga dos Campeões, seis do Campeonato Espanhol, quatro Mundiais e duas Copas do Rei. Nas 546 partidas pelo time merengue, fez 38 gols.

“Não me sinto uma lenda. Nunca me classifiquei assim, todo mundo pensa o que quer. Me sinto como um jogador que quer cumprir metas e ganhar”, explicou. “O mundo não acaba agora, não vou deixar de viver para deixar o Real Madrid. Há coisas bonitas que aprendi na vida fora do futebol. Decidimos isso juntos e hoje é um dia de alegria. Sempre vou estar com o Real Madrid aonde quer que eu vá, serei apenas mais um torcedor. Não poderia estar em Madri sem contribuir e queria sair pela porta da frente, olhando para o rosto de todos e cumprimentando-os”, disse o jogador, que ainda não definiu um novo time para atuar.

No evento oficial de despedida, estavam presentes o técnico Carlo Ancelotti e outros companheiros de equipe. O presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, não poupou elogios a Marcelo e destacou seus feitos nos 15 anos de casa. “O Real Madrid é e sempre será a sua casa. Você deve estar muito orgulhoso do que conquistou no melhor clube do mundo. Os madridistas te agradecem por deixar a sua alma em cada jogo, por esse talento e qualidade brasileiras que o tornaram um jogador irrepetível”.

