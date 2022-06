Marataízes forma primeira turma deste ano do Programa "Qualificar ES"

Por Redação - Redação 13

A Prefeitura de Marataízes, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação e Trabalho, promoveu na noite desta quarta-feira, 1º de junho, a primeira formatura deste ano dos alunos que fizeram cursos do Programa Qualificar ES. A solenidade ocorreu no ginásio de esportes da Escola Estadual de Ensinos Fundamental e Médio (EEEFM) Domingos José Martins, o antigo Polivalente.

Contando com as presenças do vice-prefeito Jaiminho Machado, que representou o prefeito Tininho Batista; do secretário Erimar Lesqueves; do deputado estadual Pastor Marcos Mansur (PSDB); e de diversas outras autoridades, além da sociedade civil, a formatura concedeu os certificados de conclusão de curso para 147 alunos, que tiveram aulas nas áreas de gastronomia, marketing e administrativa.

Novos cursos do Qualificar ES estão para começar em Marataízes. O Município é um dos mais contemplados pelo programa do Governo do Estado do Espírito Santo. Os cursos Qualificar ES, programa desenvolvido pela Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissional e Desenvolvimento Econômico (SECTIDES), têm parceria com a Prefeitura de Marataízes, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação e Trabalho.

O Programa Qualificar ES nasceu em maio de 2019, com o objetivo de promover a qualificação profissional do cidadão capixaba. Com foco no empreendedorismo, na empregabilidade e na inovação, oferece cursos gratuitos nas mais diversas áreas, contribuindo para a formação profissional de milhares de cidadãos.

