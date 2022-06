Manifestantes bloqueiam ES-060 na altura do Pontal em Marataízes

Por Redação - Redação 62

Um grupo de manifestantes bloqueou a ES-060 na altura do bairro Pontal, em Marataízes, na manhã desta segunda-feira (6). Os moradores interditaram o trânsito para chamar a atenção das autoridades quanto a erosão do mar, que vem avançando para o bairro e destruindo a pista, além de prejudicar a população e os comerciantes da região.

O protesto começou por volta de 5h30 e terminou por volta de 10h30, sendo a pista totalmente liberada.

Em nota, a prefeitura do município informou que parte da pista ficou danificada por conta do avanço do mar. Mesmo sendo uma rodovia de responsabilidade do governo do estado, a prefeitura vai assumir a obra. Disse ainda que o projeto já foi elaborado e enviado para o Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo (DER-ES), que já o aprovou. A previsão é de que na próxima quarta-feira (8), devem ser iniciados os trabalhos para recuperação da via.

