Loterias Caixa sorteiam mais de R$ 300 milhões neste sábado (25)

Por Redação - Redação 13

As Loterias CAIXA promovem neste sábado (25), a partir das 20h, diversos sorteios milionários. A Quina de São João pode pagar o prêmio estimado de R$ 200 milhões, enquanto a Mega-Sena pode pagar R$ 80 milhões. Ainda no sábado, a Timemania sorteia prêmio recorde de R$ 39 milhões e a +Milionária, R$ 10 milhões. No mesmo dia, serão sorteadas também a Lotofácil, Dia de Sorte, Dupla Sena e a Loteria Federal.

O sorteio da 12ª edição da Quina de São João será na festa de São João de Campina Grande (PB). Como nos demais concursos especiais das Loterias CAIXA, a Quina de São João não acumula. Se não houver ganhadores na faixa principal, o prêmio do concurso 5.881 será dividido entre os acertadores da quadra, e assim sucessivamente.

As apostas podem ser feitas até as 18h do dia do sorteio nas lotéricas, no app Loterias CAIXA e no portal Loterias CAIXA . No portal Loterias CAIXA, é possível adquirir combos do concurso especial, com apostas para outros sorteios ou ainda um exclusivo com 15 apostas para o concurso 5.881 da Quina.

Para ter mais chances de ganhar na Quina de São João, os apostadores podem optar pelo Bolão CAIXA. Basta formar um grupo, escolher os números, marcar a quantidade de cotas e fazer a aposta em qualquer uma das 13 mil lotéricas do país. Ao ser registrada no sistema, a aposta gera um recibo de cota para cada participante, que pode resgatar a sua parte do prêmio individualmente.

O apostador também pode adquirir cotas de bolões organizados pelas lotéricas. Basta solicitar ao atendente a quantidade de cotas que deseja e guardar o recibo para conferir a aposta no dia do sorteio. Nesse caso, poderá ser cobrada uma tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota, a critério da lotérica.

Mega-Sena acumulada

O sorteio do concurso 2.494 da Mega-Sena será realizado a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, que fica na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo (SP), com transmissão ao vivo pelas redes sociais das Loterias CAIXA no Facebook e canal CAIXA no YouTube.

Caso apenas um apostador leve o prêmio principal de R$ 80 milhões e aplique todo o valor na Poupança da CAIXA, receberá R$ 533,4 mil de rendimento no primeiro mês. Se preferir investir em imóveis, o valor é suficiente para comprar 123 apartamentos, com um custo de R$ 650,4 mil cada.

As apostas na Mega-Sena podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio nas lotéricas de todo o país, no portal Loterias CAIXA e no app Loterias CAIXA, além do Internet Banking CAIXA para clientes do banco. O valor de uma aposta simples na Mega é de R$ 4,50.

Timemania

A Timemania sorteia neste sábado (25/06) o prêmio acumulado de R$ 39 milhões pelo concurso 1.800. Caso apenas um apostador leve o prêmio principal e aplique na Poupança da CAIXA, receberá R$ 260 mil de rendimento no primeiro mês.

A modalidade é um produto de prognóstico específico onde o apostador escolhe 10 dezenas entre 80 e um Time do Coração entre 80 times. São sorteados 7 dezenas e 1 Time do Coração. Ganham as apostas que acertarem de 3 a 7 números ou o time do coração. A aposta custa R$ 3,00.

O Bolão da Timemania permite até 15 apostas simples de até 9 cotas e pode ser feito no volante. O Time do Coração pode ser diferente para cada aposta, ou seja, o bolão pode conter até 15 times diferentes. O apostador pode ainda repetir a aposta por até 12 concursos sequenciais, pela Teimosinha.

As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio nas lotéricas de todo o país, no portal Loterias CAIXA e no app Loterias CAIXA.

+Milionária

O concurso de nº 5 da +Milionária também será realizado neste sábado (25). A nova modalidade se destaca por oferecer prêmio principal mínimo por sorteio de R$ 10 milhões e dez faixas de premiação.

Caso apenas um apostador leve o prêmio de R$ 10 milhões e aplique na Poupança da CAIXA, receberá R$ 66,7 mil de rendimento no primeiro mês. Se preferir investir em automóveis, o valor será suficiente para comprar uma frota de 153 automóveis ao custo de R$ 65,4 mil cada.

Na aposta simples da +Milionária o apostador precisa marcar seis números e dois “trevos”. Para apostas múltiplas, poderá escolher de 6 a 12 números e de 2 a 6 trevos. As apostas para a +Milionária podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio nas lotéricas de todo o país, no portal Loterias CAIXA e no app Loterias CAIXA.

O valor de uma aposta simples, com seis números e dois trevos, custa R$ 6,00. Nas lotéricas também é possível participar dos bolões.

A CAIXA preparou um vídeo tutorial que mostra como realizar as apostas da +Milionária. Mais detalhes sobre a +Milionária na página da modalidade.

