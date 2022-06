Liminar determina que equipe de transição tenha acesso à Prefeitura de Itapemirim

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 128

A Justiça deferiu uma liminar para que a equipe da Prefeitura de Itapemirim ofereça total acesso à equipe de transição do prefeito eleito, Doutor Antônio (PP). De acordo com a decisão do juiz Ézio Luiz Pereira, o acesso às informações deverá ser amplo e irrestrito. Ele intimou a atual equipe para que, no prazo de cinco dias, cumpra a decisão.

De acordo com a advogada do prefeito eleito, Larissa Meleip, o grupo que hoje está na prefeitura limita a atuação da equipe de transição. “Eles estão inviabilizando os trabalhos. Queríamos 12 pessoas na equipe de transição, mas eles queriam liberar apenas seis pessoas. Isso para dar conta de 22 secretarias. Há pastas complexas, como Saúde e Educação, que demandam tempo e esforço de muitos profissionais. E essa documentação tem de ser acessível à coletividade. Não pedimos nada absurdo. Além disso, eles não indicaram os membros do grupo deles para o processo de transição”, explica a advogada, salientando que os pedidos de informações sobre contratos em andamento, liquidações de empenhos, dentre outros questionamentos que perfazem quase 200 itens a serem esclarecidos estão protocolados desde o dia 14 de junho.

Liminar dá amplo acesso às informações

Na decisão, o juiz informou que “o prefeito eleito pelo povo, para viabilizar a sua gestão, deverá ter amplo acesso às informações, sem as restrições impostas pelo ato normativo provisório baixado pelo prefeito interino, com reclamos de transparência – é corolário do sistema constitucional pátrio, estampado na Constituição Federal, de maneira que os agentes públicos devem nortear a sua conduta pautada, dentre outros, pelo princípio da publicidade, impessoalidade, moralidade, legalidade etc. E não se pode contentar com menos. Salvo situações de cunho sigiloso, previstas em lei, o que não é o caso, aqui e agora”.

O juiz escreveu ainda, na liminar, que afasta o ato administrativo que limita o número de pessoas indicadas pelo prefeito eleito, “determinando à autoridade coatora que propicie, imediatamente, acesso às informações públicas, necessárias, à equipe de doze pessoas indicadas pelos impetrantes”.

Doutor Antônio foi eleito em 5 de junho e as regras da transição foram publicadas no dia 20. A diplomação de Doutor Antônio e Fábio DaGata acontecerá na próxima segunda-feira (27), às 14h, no Fórum de Itapemirim. A posse está marcada para 1º de julho.

