Latrocínio, tráfico e agressão: a ficha criminal do suspeito de matar jovem em quermesse em Cachoeiro

Uma ficha criminal extensa, que inclui agressão, porte ilegal de arma de fogo, tráfico e indiciamento por matar um rapaz de 18 anos para roubar um celular. Esse é o perfil do suspeito, de 25 anos, que foi preso após esfaquear e matar o jovem Ricardo Santos Souza, de 19 anos. O crime aconteceu na noite desta segunda-feira (6), no bairro Santo Antônio, em Cachoeiro de Itapemirim.

O suspeito cresceu no bairro e é bastante conhecido por toda comunidade. Ele foi apontado, nas investigações da Polícia Civil, como autor dos disparos que matou um rapaz de 18 anos no bairro Basiléia, próximo à Linha Vermelha, em novembro do ano passado. Segundo a polícia, ele tentou roubar o celular da vítima e cometeu o assassinato, mas estava em liberdade. Na noite de segunda-feira, testemunhas contam que o suspeito estava em um bar, aparentemente bastante alterado. “Disseram que ele passava uma faca na língua e dizia coisas desconexas”, relatou uma pessoa da comunidade.

No mesmo momento, na igreja, acontecia a Trezena de Santo Antônio. São 13 dias de celebrações e festas, que começaram no dia 1º e seguem até o dia 13 de junho, dia do padroeiro. Ao final da homilia, os fieis se dirigiram para as barraquinhas de salgados e doces instaladas no pátio da igreja.

Depois da missa e de se alimentarem, Ricardo e a namorada deixaram o local. Ao lado deles, caminhava uma senhorinha. “Os três desceram um pequeno morro para irem embora. Nisso, o rapaz com duas facas estava subindo, falando que iria matar todo mundo. Os três correram de volta para o pátio onde acontecia a festa e, quando Ricardo começou a subir a escada da entrada da igreja, todos começaram a gritar. Eu sai correndo das barracas e voltei logo depois, pois toda minha família ainda estava lá. Foi quando vi o Ricardo se defendendo com uma cadeira de plástico e o rapaz, logo depois, dando uma facada nele”, conta a testemunha.

Logo após o crime, o assassino saiu correndo do local. Ricardo, muito ferido, caiu na entrada da igreja. A namorada, em desespero, pedia ajuda e tentava estancar o sangue. O jovem foi, então, socorrido pela comunidade e levado ao hospital, mas chegou à unidade de saúde sem vida. Já o assassino foi detido por moradores na rua 13 de maio. “Os próprios moradores conseguiram prender ele e o seguraram até os policiais chegarem”.

O rapaz foi preso em flagrante e a audiência de custódia está agendada para esta quarta-feira (8), às 10 horas. A audiência é um mecanismo judicial para avaliar a procedência de uma prisão, bem como verificar se o detido deverá continuar preso ou não.

No bairro Santo Antônio, reina a incredulidade por tudo que se passou. Uma comunidade inteira traumatizada por uma barbárie. “Poderia ser qualquer um ali. Estávamos numa festa da igreja. Ali estavam nossas famílias celebrando. É muito triste”.

Os festejos da Trezena de Santo Antônio foram cancelados, segundo a comunidade, restando as celebrações que, certamente, terão preces para que tragédias como essa nunca mais aconteçam.

