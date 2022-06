Junho Vermelho: lei cria Cadastro Único de Doadores de Sangue de Guaçuí

Por Marcos Freire - Marcos Freire 30

Esta terça-feira, 14 de junho, é o Dia da Doação de Sangue. E neste mês de junho, considerado também dedicado a esse serviço de saúde – Junho Vermelho, Guaçuí iniciou a implantação de um atendimento que pode ajudar a salvar vidas. O projeto de lei 4370/2021, de autoria do vereador Valmir Santiago, que foi aprovado pelos vereadores e se transformou em lei, com a sanção do prefeito Marcos Jauhar, cria o Cadastro Único de Doadores de Sangue do município.

O autor da lei, Valmir Santiago, coloca que a importância do cadastro está na economia de tempo que uma família, por exemplo, pode gastar ao procurar doadores de sangue para um parente ou amigo que esteja necessitando da intervenção. “Sabemos como é difícil a situação de uma família numa emergência, numa cirurgia, que precisam ficar atrás de doadores e, por causa de uma demora, pode-se perder uma vida”, afirma.

Por isso, ele comemora o fato da Secretaria Municipal de Saúde estar se preparando para a implantação do cadastro. “Tenho que agradecer muito à secretária Juliana (Rodrigues Miranda Nolasco) que entendeu a importância do serviço e está fazendo isso se tornar realidade”, destaca. “Importante entender que isso não está sendo feito para o vereador Valmir Santiago, mas sim para a população”, completa.

Com o cadastro implantado, conforme explica Valmir Santiago, as pessoas poderão solicitar à Secretaria Municipal de Saúde que entre em contato com os doadores, o que vai agilizar o processo. “É uma ação que pode salvar vidas em Guaçuí e até região, porque existem pessoas precisando de socorro em todo lugar”, ressalta.

Outro vereador de Guaçuí, Wanderley Moraes, coloca que a iniciativa da lei é muito importante, inclusive, para pacientes oncológicos (de câncer) que necessitam de doações em muitos casos. No entanto, coloca que é preciso criar mecanismos para levar os doadores até o local de coleta e ressalta que isso deve ser, preferencialmente, em Cachoeiro, de onde vem o sangue para a Santa Casa de Guaçuí.

“A Prefeitura, por meio da Secretaria de Saúde, precisa criar mecanismos de transporte para levar os doadores até o Hospital Evangélico, em Cachoeiro, onde o banco de sangue precisa muito de doações, porque a doação feita para o Hemoes (Centro de Hemoterapia e Hematologia do Espírito Santo) vai para Vitória e, de lá, vai para o Estado todo”, coloca. “Então, a gente tem que focar em Cachoeiro, onde a Santa Casa de Guaçuí pega o sangue que necessita”, completa.

