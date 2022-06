Jovens de Cachoeiro poderão se cadastrar para vagas de emprego por meio de ações itinerantes 

Por Redação - Redação 14

Advertisement

Advertisement

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semdes) de Cachoeiro, por meio dos programas Acessuas Trabalho e Oportuni, realizará, a partir da próxima segunda-feira (6), uma série de ações itinerantes com o objetivo de cadastrar jovens para encaminhamentos para vagas de emprego.

Continua depois da publicidade

O público-alvo serão pessoas de 14 a 24 anos que participam de serviços ofertados pelos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) do município e, também, demais interessados em conquistar uma colocação no mercado de trabalho.

O atendimento será feito nos Cras – conforme cronograma abaixo – e os interessados devem apresentar os documentos pessoais.

Uma vez cadastrados, os jovens passam a integrar o banco de dados do programa Oportuni, que cruza as informações com as vagas de empregos ativas. Os encaminhamentos são realizados de acordo com questões sociais, territoriais e exigências das empresas, priorizando o público em situação de vulnerabilidade econômica e social.

Continua depois da publicidade

Além disso, durante as ações, serão realizadas oficinas de inserção profissional e uma palestra, que abordará temas como “Projeto de vida”, em parceria com o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV).

“Planejamos essas ações itinerantes para aproximar os jovens das vagas de emprego disponíveis, como forma de estimular a juventude cachoeirense a se preparar para o futuro e trilhar um caminho com melhores oportunidades”, destaca a secretária municipal de Desenvolvimento Social de Cachoeiro, Márcia Bezerra.

Cronograma das ações de cadastramento

Segunda-feira (6 de junho)

— Cras Aeroporto – 9h

Advertisement

Continua depois da publicidade

Terça-feira (7 de junho)

— Cras Alto União – 9h

Quarta-feira (8 de junho)

— Cras Village da Luz – 9h

Segunda-feira (13 de junho)

— Cras Itaoca – 9h

Terça-feira (14 de junho)

— Cras Burarama – 14h

Quinta-feira (15 de junho)

— Cras Zumbi – 14h

Sexta-feira (1 de julho)

— Cras Jardim Itapemirim – 9h

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].