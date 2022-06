Jovem é morto a facadas em plantação de tomates no interior de Muniz Freire

Por Redação - Redação 86

O jovem Bruno da Silva Castilho, de 20 anos, foi morto com golpes de faca em uma plantação de tomates na localidade de Assunção, zona rural de Muniz Freire, no Caparaó Capixaba. O crime aconteceu na manhã deste sábado (25). O acusado, um homem de 33 anos, está foragido.

Bruno chegou a ser socorrido para o Pronto Atendimento de Ibatiba, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo informações da polícia, logo após cometer o crime, o homem seguiu para sua residência em uma moto, contou para a esposa que teria matado o jovem e fugiu em um carro.

A polícia Militar realizou buscas na região e conseguiu localizar o veículo utilizado na fuga, próximo ao trevo de Muniz Freire, mas somente a esposa do acusado estava no local. Ela confessou aos militares que teria entrado em contato com o advogado da família e, juntos, foram ao encontro do marido. Em seguida, ainda segundo a mulher, os dois homens saíram no carro do advogado em sentido ignorado.

A mulher foi encaminhada para a Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante para prestar depoimento. Além da faca utilizada no crime, a polícia também recolheu um facão que estava na moto utilizada pelo acusado. O corpo de Bruno foi levado para o Instituto Médico Legal de Cachoeiro.

