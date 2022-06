Jovem de 25 anos morre ao “brincar” de roleta-russa em Ibitirama

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 1301

Um rapaz de 25 anos morreu na noite deste domingo (5) após “brincar” de roleta-russa – quando se coloca apenas uma munição no tambor de uma arma de modo que não seja possível saber onde está o projétil e se faz disparos contra a própria cabeça – em São Jorge, zona rural de Ibitirama.

Segundo a Polícia Militar, Verino José Oliveira Martinuzzo estava em casa com a namorada e outros três amigos, quando iniciou a brincadeira. Segundo a namorada dele, antes do disparo fatal, o rapaz ainda atirou duas vezes contra a cabeça, mas nesses dois disparos, o tambor estava vazio. Ele atirou, também, duas vezes contra o teto da cozinha, onde estavam. Dois amigos de Verino foram embora nesse momento porque não concordaram com o comportamento dele.

Depois disso, Verino encostou novamente a arma na cabeça e atirou. Mas dessa vez, não escapou. Segundo o amigo dele, que permaneceu na casa, em um momento de desespero, ele pegou a arma de Verino, que havia caído no chão após o disparo e jogou em um matagal, a 150 metros da casa.

Depois de se desfazer da arma, ele retornou para o local e, mesmo muito nervoso, tentou pedir ajuda de vizinhos, que se recusaram e, então, ligou para o Samu. Equipes estiveram na casa, mas Verino teve morte instantânea.

Segundo a jovem, o namorado costumava andar armado. A arma, calibre 38, foi apreendida e ela e o amigo dele foram encaminhados para a Delegacia de Venda Nova do Imigrante para serem ouvidos. Alguns parentes de Verino, revoltados com a morte do rapaz, chegaram a afirmar que a namorada e o amigo mataram o rapaz e, para evitar o tumulto, os policiais retiraram os jovens da residência. O caso foi encaminhado à Polícia Civil, que vai investigar a morte.

