Iúna abre campanha “Uma só Terra” nesta quinta-feira (23) dentro do Junho Verde

Junho tornou-se o mês da conscientização ambiental em Iúna. Dentro do Junho Verde, o município vai promover a campanha “Uma só Terra” que será aberta nesta quinta (23) e seguirá até sábado (25), com uma programação que busca conscientização e ação global em prol da proteção ambiental.

Organizada pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, Limpeza Pública e Turismo, o evento será aberto às 8 horas, no auditório da Escola Estadual Henrique Coutinho, e terá três dias de atividades e ações de educação ambiental. O objetivo é dar início ao movimento com ações positivas para a recuperação do Planeta Terra.

O prefeito Romário Batista Vieira afirma que Iúna tem muito o que cuidar e, por isso, é preciso conscientizar. “É um momento muito importante de conscientização para nossa cidade, porque Iúna é verde, temos muito que cuidar, e proteger o nosso espaço ambiental, na nossa terra”, enfatiza. “Com a participação e colaboração dos nossos munícipes sempre teremos nossa terra preservada e cuidada”, reforça.

Na abertura da programação do “Uma só Terra”, nesta quinta, o público alvo serão os alunos do Ensino Médio e da Apae e os palestrantes serão representantes do Ifes Ibatiba, Incaper e Idaf. Estarão presentes, o prefeito Romário Vieira, o secretário municipal de Meio Ambiente, Manoel Arcângelo Rafael Gomes, e a diretora de Meio Ambiente e Proteção Ambiental, Lóris Teixeira Simoura Gardiman.

Palestras e sementes em Uma só Terra

A primeira palestra irá abordar o tema “O papel da Educação Ambiental na gestão de resíduos sólidos”, com o engenheiro ambiental e professor do Ifes Ibatiba, Benvindo Sirtoli Gardiman Junior. Depois, o tema será “Uso correto de agrotóxicos”, ministrada pelo engenheiro agrônomo do Idaf de Iúna, Michel Bahia Dutra Emerick. E a última palestra irá falar sobre “Água e conservação ambiental”, com o engenheiro florestal do Incaper de Iúna, Gabriel Graciliano Guzzo Rosa. O dia terá, ainda, a distribuição de sementes, sendo passadas informações sobre a importância do plantio, curiosidades, dicas de conservação ambiental da flora local e riscos de incêndio.

Na sexta-feira (24), a partir das 9 horas da manhã, será realizado o plantio de espécies nativas na área do Horto Florestal de Iúna, com saída marcada na entrada do clube ABI. Vão participar representantes da sociedade civil, da Apae, que auxilia na unidade de conservação do bairro Vila Nova, com o apoio dos Amigos do Verde, Incaper e Idaf.

E no sábado, das 8h30 às 11 horas, será realizado um mutirão de limpeza no Rio Pardo, que corta a cidade de Iúna, começando na altura da Rodoviária Municipal. A iniciativa terá o apoio dos Amigos do Verde, população, servidores municipais e Incaper. A Prefeitura vai distribuir luvas e sacolas de 200 litros, para a coleta de lixo, mas as pessoas, se quiserem, podem trazer seu próprio material para participar.

