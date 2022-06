Hospital Evangélico Litoral Sul, em Itapemirim, mantém portas de UTI abertas após novo contrato

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 11

A implementação de um novo modelo de contratos entre o Governo do Estado e hospitais filantrópicos começa a dar bons frutos. O Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim (Heci) informou, nesta quarta-feira (1º) que vai manter o funcionamento da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Evangélico Litoral Sul.

De acordo com a nota encaminhada pelo Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim (Heci), mantenedor da unidade de saúde, nesta quinta-feira (2) a direção estará reunida para apresentar os detalhes do acordo firmado, “que visa a melhorar a assistência à saúde de toda população do Litoral Sul capixaba”.

A nova política de contratualização da participação complementar, divulgada pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), busca ampliar a segurança jurídica nos acordos com os filantrópicos, além de dar estabilidade econômica aos convênios firmados. Isso vai possibilitar a otimização na aplicação de recursos da rede privada para a rede filantrópica contratualizada e gerar a garantia do acesso da população às cirurgias eletivas e a ampliação do papel da transparência do Sistema Único de Saúde (SUS) com indicadores e resultados.

Hospital e novos modelos

“O Espírito Santo se torna referência com um novo modelo de contratualização que tem o objetivo de ampliar a eficácia e a eficiência na aplicação dos recursos estaduais. É um modelo moderno que fortalecerá a política de regionalização do acesso aos serviços pelos usuários do Sistema Único de Saúde e acrescenta mais um capítulo de inovações implementadas ao novo SUS capixaba”, destacou o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes.

Ele explicou, ainda, que a nova política é estruturada definindo parâmetros iguais para todas as unidades, de acordo com a quantidade de leitos e a habilitação com a Sesa ao valor final do contrato, promovendo a assimetria entre os preços nos hospitais, contrapondo o modelo anterior, “obsoleto”, pois, como explica “anteriormente tínhamos convênios constituídos ao longo dos anos e se orientavam numa lógica de faturamento hospitalar baseado em produção. Um modelo obsoleto que era dimensionado por formas de composição de custo diferente entre os hospitais para as mesmas atividades”.

