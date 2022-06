Homem acusado de ter cometido estupro de vulnerável no Rio de Janeiro é detido no Espírito Santo

Por Redação - Redação 26

Um homem de 53 anos foi detido, na manhã dessa quinta-feira (9), acusado de estupro de vulnerável. A prisão aconteceu durante a Operação Colheita, em Domingos Martins.

Policiais da 6ª Cia Independente da Polícia Militar (PM) e da Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) se deslocaram até um sítio localizado no distrito de Pedra Azul, onde, segundo denúncias, estaria um homem com um mandado de prisão em aberto pelo crime de estupro.

No local, os policiais fizeram contato com o suspeito que se identificou com o nome informado na denúncia, mas que caiu em contradição ao longo da conversa, não sabendo informar o nome de seus pais, nem sua data de nascimento.

Durante consulta ao sistema, ele tentou fugir das equipes descendo um barranco, porém, foi alcançado. O homem mostrou resistência durante toda a ação, sendo necessário imobilizá-lo após tentar agredir um policial civil.

O suspeito foi conduzido até a 11ª Delegacia de Venda Nova do Imigrante. Contra ele, a polícia identificou um mandado de prisão em aberto pelos crimes de estupro de vulnerável e (Art. 217-a – Cp) e violência doméstica (Art. 7º, Lei 11340/06), expedido pelo 1º Juizado Especial Criminal da Comarca de Petrópolis, no Estado do Rio de Janeiro.

Ele foi preso e encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

