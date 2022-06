Hepatite infantil misteriosa: Espírito Santo descarta um dos casos suspeitos

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 40

A Secretaria da Saúde do Espírito Santo (Sesa/ES) informou, na tarde desta terça-feira (7), que um dos casos suspeitos de hepatite aguda misteriosa no Espírito Santo foi descartado. A pasta recebeu a informação do Ministério da Saúde, na noite desta segunda-feira (6). O documento dizia que o caso não era compatível com as definições estabelecidas pelas autoridades sanitárias. “A Sesa/ES ressalta então que, dos dois casos suspeitos no Espírito Santo, apenas um segue em investigação, sem diagnóstico definido até o momento”.

A versão da doença acomete apenas crianças e adolescentes. Há casos em, pelo menos, 20 países. No Brasil, já foram notificados 92 casos e seis óbitos suspeitos de serem provocados pela doença. Desses, 76 casos e os seis óbitos permanecem em investigação. As informações são da Agência Brasil.

Segundo a publicação, em comunicado divulgado em 23 de abril, a Organização Mundial de Saúde (OMS) disse que não há relação entre a doença e as vacinas utilizadas contra a Covid-19. “As hipóteses relacionadas aos efeitos colaterais das vacinas covid-19 não têm sustentação pois a grande maioria das crianças afetadas não recebeu a vacinação contra a covid-19”.

