Grupo Folha do Caparaó: deputados federais ressaltam importância do GFC para a região

Por Redação - Redação 18

Advertisement

Advertisement

O mês de junho marca as comemorações dos 18 anos do Grupo Folha do Caparaó (GFC). Para celebrar a data, durante todo o mês o portal AQUINOTICIAS.COM vai publicar conteúdos especiais.

Continua depois da publicidade

O Grupo Folha do Caparaó reúne nove marcas: o portal AQUINOTICIAS.COM, o principal canal de comunicação do Sul do Estado; Festival de Inverno de Guaçuí; Prêmio Marcas Líderes; Penha Roots; Seminário Sustentabilidade Capixaba; Revelar Cachoeiro de Itapemirim; Instituto Solução de Pesquisa e Estatística; e Roda de Boteco Cachoeiro de Itapemirim.

Comandando pelo empresário Elias Carvalho Soares, o Grupo Folha do Caparaó reúne uma equipe de profissionais, que trabalham para levar o melhor para o Sul do Espírito Santo e mostrar o que há de melhor na região, e reafirma seu compromisso de integrar o Sul do Estado.

Nos 18 anos do GFC, com os depoimentos dos deputados federais sobre a importância do Grupo para a região. Confira!

Continua depois da publicidade

Felipe Rigoni – Deputado Federal

“O Grupo Folha do Caparaó desempenha um trabalho fantástico em todo Espírito Santo. O papel do jornalismo é essencial e será ainda mais importante nesse ano em que estamos enfrentando. Nós capixabas temos muito que agradecer por ter um grupo tão importante e se dedicando 24 horas em dar as melhores informações. Quero parabenizar o meu amigo Elias por todo esse sucesso ao longo dos 18 anos de história. Um jornal com todo esse tempo demonstra sua força. Não tenho dúvidas de que essa história linda vai continuar sendo construída. Podem contar sempre comigo!”

Advertisement

Continua depois da publicidade

________________________________________________________________________

Evair de Melo – Deputado Federal e vice-líder do Governo na Câmara

“Ao querido Elias e equipe,

Nosso reconhecimento pelo trabalho realizado nesses 18 anos pelo Grupo Folha do Caparaó de Comunicação. Com resiliência e o trabalho iniciado no Caparaó, o Grupo se estruturou e manteve-se moderno para ocupar um lugar de destaque entre as empresas de comunicação do Estado.

Com sua equipe de profissionais qualificados e experientes, o Grupo se destaca pela cobertura regional e por sempre buscar noticiar com transparência, isenção e credibilidade. Parabéns a todos que fazem parte desta grande empresa, cuja principal marca é o sucesso editorial alcançado nesses 18 anos”.

_______________________________________________________________________

Norma Ayub – Deputada Federal

“Jornalismo de qualidade!

Gostaria de prestar minha homenagem ao Grupo Folha do Caparaó, que vem há 18 anos realizando um excelente trabalho de jornalismo, levando a todo público do sul do estado conteúdo de qualidade e credibilidade.

Parabéns pela trajetória e pelo protagonismo na divulgação dos fatos mais relevantes e de interesse da população.

Nós, leitores fiéis agradecemos!”

___________________________________________________________________________

Neucimar Fraga – Deputado Federal

“Quero parabenizar esse veículo de comunicação, que completa mais um ano de história. E quanto história ele ajudou a contar no Espírito Santo nesses últimos anos! Um veículo sério, que leva a notícia com responsabilidade e no tempo certo, e que é parceiro das potencialidades capixabas. Além de fazer a parte jornalística, política, policial e o cotidiano, ajuda a divulgar e potencializar as belezas e os pontos turísticos do nosso Estado para todo o Brasil. Parabéns, Elias Carvalho! Parabéns pela sua história e pelo seu compromisso com a comunicação de verdade!”.

_________________________________________________________________________

Josias da Vitória – Deputado Federal

“A cada dia o papel da imprensa tem mais importância. Levar informação com credibilidade e veracidade são fundamentais no mundo atual. E o Grupo Folha do Caparaó, ao longo dos seus 18 brilhantes anos de história, tem feito isso para a região e para todo o Espírito Santo. Que muitas páginas continuem a serem escritas ao longo dos próximos anos. Os capixabas agradecem!”

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].