Governador do Espírito Santo faz entregas e anuncia novos investimentos em Domingos Martins

O governador Renato Casagrande transferiu simbolicamente a Capital do Estado para o município de Domingos Martins, na manhã do último domingo (12), em homenagem à história do herói capixaba. Durante a agenda oficial, o Governo do Estado anunciou mais de R$ 30 milhões em investimentos nas áreas de infraestrutura urbana e rural, bem como na construção e reforma de escolas.

A data é uma homenagem póstuma ao comerciante e ativista político Domingos José Martins, que nasceu em maio de 1871 em Sítio Caxangá (cidade hoje conhecida como Marataízes). Ele foi morto em 12 de junho de 1817 na Bahia por fuzilamento após ser preso durante a Revolução Pernambucana. Ele também é considerado um dos precursores da independência do Brasil. Domingos Martins também é patrono da Polícia Civil do Espírito Santo e do Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo.

Em seu discurso, Casagrande ressaltou a importância histórica de Domingos José Martins e falou sobre os investimentos no município. “Estamos fazendo toda a pavimentação até Tijuco Preto. Vamos fazer a rodovia de Melgaço até Domingos Martins. Transferimos o Hotel Imperador para o município, com apoio da Assembleia Legislativa. Essa cidade é importante para as atividades ligadas ao campo e ao turismo. Sem infraestrutura, não é possível termos essas atividades com qualidade. Além disso, estamos fazendo uma revolução na educação com uma série de repassas e entregas”, afirmou.

“Minha palavra de hoje é apenas de gratidão. Meu pai falava que amigo se conhece quando mais precisamos e o governador sempre foi um amigo quando precisei. A cidade de Domingos Martins recebe muitos investimentos do Governo do Estado, seja na sede, mas também em toda nossa região do interior. Tijuco Preto está recebendo o maior calçamento rural do Estado”, ressaltou o prefeito de Domingos Martins, Wanzete Kruger.

Investimentos



Durante a agenda oficial, o governador Renato Casagrande anunciou a publicação do edital para as obras de reabilitação do trecho do Caminhos do Campo entre a BR-262 x Ribeirão dos Lagos com 3,8 quilômetros de extensão. O investimento previsto é de R$ 6,41 milhões. Além disso, foi realizada a Ordem de Fornecimento para as obras de ampliação e melhorias das estruturas físicas do Morangão, em Pedra Azul, no valor de R$ 975,8 mil.

Além disso, foram entregues três pontes rurais nas comunidades de Aracê / São Floriano, Pedra Branca / Casa Real e Pedra Branca. Também foi assinada a Ordem de Fornecimento para a implantação de uma ponte rural na comunidade de Perobas a Paraju. Na oportunidade, foram anunciados o fornecimento de equipamentos agrícolas para o município, entre eles, um caminhão baú, carreta agrícola e retroescavadeira. O valor do investimento nessas iniciativas ultrapassa R$ 1,6 milhão.

O Programa de Calçamento Rural já é realidade em mais 13 comunidades de Domingos Martins. Receberam obras as comunidades de Córrego do Ouro (Ponto Alto), Galo, Panelas, Ponto Alto a Tijuco Preto, Rio Ponte, Santa Luzia (Aracê), São Miguel, São Paulinho, Soído, Biriricas, São Paulo de Aracê, Alto Galo e Goiabeiras, com investimento de R$ 4,4 milhões.

Também foi realizada a Ordem de Fornecimento para novas obras de calçamento rural nas comunidades de Alto Tijuco Preto, Barra do Tijuco Preto, Biriricas, Galo (Etapa 02), Goiabeiras, Nova Almeida, Ponto Alto a Tijuco Preto (trecho 2), Soído (Etapa 02), Vale da Estação – Bom Jesus. O valor do investimento é de R$ 4,2 milhões.

O programa tem como objetivo melhorar a infraestrutura para que as comunidades e distritos localizados nas áreas rurais do Estado tenham mais facilidade de se deslocar e escoar a produção agrícola. O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag), fica responsável por fazer a doação dos blocos e meios-fios para o município, a quem cabe fazer o calçamento da comunidade.

Na área da educação, o Governo do Estado vai repassar mais de R$ 15 milhões em recursos do Fundo Estadual de Apoio à Ampliação e Melhoria das Condições de Oferta da Educação Infantil no Espírito Santo (Funpaes). O Funpaes tem por finalidade ampliar e melhorar o acesso à educação para crianças e adolescentes da Educação Infantil e do Ensino Fundamental dos municípios capixabas, signatários do Pacto pela Aprendizagem do Estado do Espírito Santo (Paes).

Os recursos da Secretaria da Educação (Sedu) serão aplicados na construção da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Soído, do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Germano Gerhardt e do CMEI César Vello Puppim. Também serão construídas quadras esportivas na EMEF Rio Ponte, na Escola Família Agrícola São Bento do Chapéu e na Escola Municipal Unidocente de Ensino Fundamental (EMUEF) São Bento.

Ainda durante o evento, foi assinada a Ordem de Serviço para a reforma e ampliação da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Teófilo Paulino.

Por meio do Fundo Cidades, o Governo do Estado vai repassar R$ 5,4 milhões ao município para elaboração da carteira de projetos técnicos estruturantes e a execução de obras de infraestrutura. Os recursos serão aplicados na construção de uma Casa Lar; impermeabilização de estradas; construção de praça esportiva e de lazer em Santa Isabel; construção de campo society sintético com vestiário, em Vila Verde; e para aquisição de veículo de sete lugares.

Segundo a secretária de Estado de Economia e Planejamento, Maria Emanuela Alves Pedroso, com suas carteiras de projetos estruturantes elaboradas, os municípios se tornam mais aptos a pleitear recursos do Estado, da União e de demais fontes. “Viabilizando a realização de obras, a aquisição de equipamentos e demais investimentos que possam favorecer o desenvolvimento das cidades e a melhoria da qualidade de vida de suas populações”, acrescentou.

Também estiveram presentes a vice-governadora do Estado, Jacqueline Moraes; os secretários de Estado, Vitor de Angelo (Educação), Mario Louzada (Agricultura) e Fernando Rocha (Turismo); a senadora Rose de Freitas; o deputado federal Josias Da Vitória; os deputados estaduais Bruno Lamas e Fabricio Gandini; além de moradores e lideranças da região.

