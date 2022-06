Frente fria chega ao Sul do ES nesta sexta-feira (3) e vai provocar mudanças nas condições do tempo

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 11

Sexta-feira (3) com mudanças nas condições do tempo no Espírito Santo. Isso porque a passagem de uma frente fria pelo trecho litorâneo vai provocar pancadas de chuva nas regiões Sul, Serrana e na Grande Vitória. Nas demais áreas capixabas, segundo o Incaper, aumento de nuvens à noite, sem chance de chuva. O vento sopra com moderada intensidade por todo o litoral e as temperaturas máximas têm declínio acentuado na região Sul.

Na Grande Vitória, aumento de nuvens e previsão de chuva fraca à noite. Vento moderado pelo litoral.Temperatura mínima de 19 °C e máxima de 30 °C. Vitória: mínima de 20 °C e máxima de 30 °C.

Na Região Sul, aumento de nuvens e previsão de chuva fraca à noite. Vento moderado pelo litoral. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 17 °C e máxima de 31 °C. Nas áreas altas: mínima de 15 °C e máxima de 27 °C.

Na Região Serrana, aumento de nuvens e previsão de chuva fraca à noite. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 19 °C e máxima de 29 °C. Nas áreas altas: mínima de 14 °C e máxima de 28 °C.

Na Região Norte, predomínio de sol e aumento de nuvens à noite. Temperatura mínima de 20 °C e máxima de 33 °C.

Na Região Noroeste, predomínio de sol e aumento de nuvens à noite. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 19 °C e máxima de 32 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 18 °C e máxima de 30 °C.

Na Região Nordeste, predomínio de sol. Aumento de nuvens à noite, com chance de chuva fraca apenas no trecho sul da região. Vento moderado pelo litoral. Temperatura mínima de 21 °C e máxima de 29 °C.

