Foragido há mais de dez anos, traficante na lista dos mais procurados do Estado é preso em Goiânia

Foragido há mais de dez anos, um dos mais violentos traficantes do Espírito Santo foi detido no fim da noite dessa terça-feira (31), em Goiânia (GO). A prisão foi coordenada pela Força Tarefa de Segurança Pública do Espírito Santo, composta por Policiais Federais, Rodoviários Federais e Guardas Civis Municipais de Vitória, Vila Velha e Serra, em conjunto com a Polícia Federal e a Polícia Militar de Goiás.

Entenda o caso

Apelidado como “Fantasma” ou “A Lenda do Norte”, o homem de 45 anos é oriundo de Boa Esperança e controla o tráfico de drogas na região noroeste capixaba há mais de uma década.

Conhecido por sua truculência e violência extrema na condução de seus negócios ilícitos, o criminoso estava foragido desde 2011. Por muito tempo ele esteve na lista dos mais procurados da Secretaria de Segurança Pública do Espírito Santo e é tido como o grande causador do aumento do número de homicídios naquela região, nos últimos anos.

Havia indicativos de que ele se escondia ora em Rondônia, ora na Bahia. Mas nas últimas semanas surgiu a informação de que ele estaria residindo em Goiânia, utilizando documentação falsa.

As ações para localizá-lo e prendê-lo foram iniciadas em meados do mês passado, quando a Força Tarefa repassou à PF de Goiás novas informações que poderiam indicar o paradeiro do Fantasma.

A partir daí inúmeras buscas foram realizadas ao longo de semanas, contando com o apoio da Polícia Militar de Goiás, o que culminou na sua prisão do foragido, em um bairro de classe média, local em que estava residindo com sua família.

Não houve nenhuma resistência no momento operação, ele inclusive confirmou os crimes. Sendo assim, além do cumprimento do mandado de prisão preventiva por tráfico de drogas e associação para o tráfico, ele também foi preso em flagrante pelo uso de documentos falsos, sendo levado para a Superintendência da PF onde foi autuado.

Polícia fala sobre prisão

Segundo a Polícia Federal, esta é uma prisão de enorme importância, pois traz um criminoso de altíssima periculosidade, para que responda pelos seus crimes diante do Poder Judiciário capixaba, evitando a sensação de impunidade que os anos de fuga causam frustrando a aplicação da Lei.

Mais uma vez, a captura somente foi possível em razão da cooperação entre a Força Tarefa de Segurança Pública do Espírito Santo e a Polícia Federal e Militar de Goiás.

