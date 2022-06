Final de semana teve mais uma rodada da Copa Sesport na região sul do ES

Por Marcos Freire - Marcos Freire 22

Neste fim de semana, aconteceram jogos válidos pela quarta rodada da Copa Sesport, organizada pela Secretaria de Estado de Esportes e Lazer (Sesport), que marcaram o final da segunda fase da competição. As partidas definiram as equipes classificadas para a próxima fase da copa que conta com equipes do sul do Estado, incluindo a região do Caparaó.

No sábado (4), pela Região VII, São José do Calçado recebeu a equipe de Alegre e perdeu por 3 a 2. No primeiro jogo, as duas equipes haviam empatado em 1 a 1. Com isso, Alegre se classificou para a próxima fase da competição.

Enquanto Iconha voltou a vencer Presidente Kennedy, dessa vez em casa, pela Região VIII, passando para a terceira fase da Copa. Depois de vencer o primeiro jogo por 1 a 0, Iconha saiu vitorioso, na segunda partida, por 4 a 2.

Já no domingo, foram realizadas outras partidas pela região. Em Iúna, pela Região V, a equipe da casa derrotou Ibatiba, pelo placar de 2 a 0, e também se classificou para a próxima fase. Iúna já havia vencido o primeiro jogo por 1 a 0.

Em outra partida, pela Região VI, Piúma também conseguiu se classificar ao vencer os dois jogos contra Alfredo Chaves. Depois de ganhar por 2 a 1, no primeiro encontro entre as duas equipes, em casa, Piúma voltou a vencer, agora fora, neste domingo, por 2 a 0.

Na mesma tarde, aconteceu um dos confrontos mais disputados da competição. Pela Região VII, Dores do Rio Preto conseguiu se classificar, depois de ter perdido o primeiro jogo, em Ibitirama, por 2 a 0, e conseguir a vencer, em casa, por 4 a 2. Com esse resultado, a disputa foi para os pênaltis e Dores saiu vitorioso por 4 a 3.

Por outro lado, pela Região VIII, Mimoso do Sul passou para a próxima fase, no confronto contra Marataízes que havia perdido a primeira partida por 3 a 2, na casa do adversário. E no segundo jogo, voltou a perder, só que por WO.

Confira abaixo os resultados da 4ª rodada (2ª fase):

Tabela da 4ª Rodada – Copa Sesport

Região I

Águia Branca 6 x 1 São Domingos do Norte (Agregado 7 x 3)

Região II

Pinheiros 3 x 2 Pedro Canário (Agregado: 4 x 3)

São Mateus 3 x 2 São Gabriel da Palha (Agregado: 4 x 4) (5 x 4 pênaltis)

Região III

Itaguaçu W x O Afonso Cláudio (Agregado: 4 x 0)

Itarana O x W Governador Lindemberg (Agregado: 3 x 0)

Região IV

Ibiraçu 0 x 0 Jaguaré (Agregado: 0 x 3)

Fundão W x O Santa Maria de Jetibá (Agregado: 1 x 0)

Região V

Domingos Martins 3 x 2 Brejetuba (Agregado: 4 x 3)

Iúna 2 x 0 Ibatiba (Agregado: 3 x 0)

Região VI

Alfredo Chaves 0 x 2 Piúma (Agregado: 1 x 4)

Serra 3 x 2 Viana (Agregado: 4 x 3)

Região VII

Dores do Rio Preto 4 x 2 Ibitirama (Agregado: 4 x 4) (4 x 3 pênaltis)

São José do Calçado 2 x 3 Alegre (Agregado: 3 x 4)

Região VIII

Iconha 4 x 2 Presidente Kennedy (Agregado: 5 x 2)

Marataízes O x W Mimoso do Sul (Agregado: 2 x 4)

